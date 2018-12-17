Заместитель госсекретаря США: Сейчас не время идти на компромиссы 17.12.2018, 17:20

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Джон Салливан

Фото: EPA

Запад должен оставаться непоколебимыми относительно злонамеренного влияния Москвы.

Журналист австрийского издания Der Standard (перевод — inopressa.ru) Кристоф Прантнер побеседовал с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном об отношениях между Австрией и Россией.

Отвечая на вопрос о том, почему США тяжело воспринимают сотрудничество Австрии с Россией в сфере энергетики, Салливан отметил: "Здесь речь идет не только о природном газе. Речь идет и о политическом вопросе: хотим ли мы позволить России отрезать Украину от газотранспортной сети? Это еще больше укрепит власть России над Украиной, которая и без того находится под давлением из-за коварного влияния России в Восточной Европе и в Крыму. Речь идет о насильственном изменении границ в Европе, которое мы не можем признать. Ни одна страна, осознающая свою обязанность по соблюдению принципов правового государства, демократии и свободы, не может делать то, что сделали россияне в Крыму".

"Чтобы сдержать насильственные изменения, которые Россия хочет навязать Европе, нужно набраться терпения. Сейчас не время идти на компромиссы и ослаблять давление санкций, - уверен собеседник издания. - Мы должны оставаться непоколебимыми относительно злонамеренного влияния Москвы, подвергающего стрессу всю Восточную Европу".

"Pоссияне очень упорно работают над своими дезинформационными кампаниями. Мы видели это в нашей стране на выборах в 2016 году и недавно на промежуточных выборах. Россияне дискредитируют нас и наши ценности", - сказал Салливан.

Собеседник издания напомнил о циничной атаке с применением "Новичка" в Солсбери, в которой Россия "нарушила все до того момента действовавшие нормы поведения". "Проблема касается нас всех. Россия больше не проявляет никакой сдержанности. Я надеюсь, что ответ на такое грубое нарушение международного права окажется эффективным", - подчеркнул политик.