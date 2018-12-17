Подготовка к зиме помогла женщине выиграть $100 тысяч 3 17.12.2018, 17:30

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Американка отправилась в магазин, чтобы пополнить запасы керосина перед снегопадом, а купила лотерейный билет.

Жительница американского города Мурсборо, штат Северная Каролина, решила подготовиться к зимней непогоде и получила крупный выигрыш. Об этом сообщает UPI (перевод — lenta.ru).

Барбара Брэнч (Barbara Branch) отправилась в магазин, чтобы пополнить запасы керосина перед снегопадом. «Мне хотелось, чтобы все было готово на тот случай, если выключится электричество, — объясняет она. — Когда я пошла платить за покупку, что-то подсказало мне взять лотерейный билет».

Брэнч купила билет моментальной лотереи, стерла защитный слой и увидела, что выиграла 100 тысяч долларов). Она не поверила своим глазам и попросила продавщицу перепроверить. «Когда она сказала мне расписаться, у меня тряслись руки», — вспоминает Барбара.

«Обычно перед бурей люди возвращаются из магазина с хлебом и молоком, а я вернулась со 100 тысячами долларов», — говорит Брэнч. Она планирует потратить выигранные деньги на ремонт дома.

8 и 9 декабря на Северную Каролину обрушились сильные снегопады, сообщает Washington Post. В некоторых частях штата толщина слоя снега превысила 30 сантиметров.