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Гомельский активист судится с горисполкомом

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  • 17.12.2018, 17:40
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Владимир Непомнящих

Он добивается проведения уличного шествия в поддержку Анны Красулиной.

17 декабря активист из Гомеля Владимир Непомнящих обратился с жалобой в суд Центрального района Гомеля против горисполкома, отказавшего активисту в уличном шествии 18 декабря - с целью протеста против высылки из Беларуси пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной, пишет гомельская «Весна».

"Я намерен обратить внимание властей и общества на недопустимость политической расправы над Красулиной, которая хоть и является гражданской России, но постоянно проживает в нашей стране более 20 лет. У нее здесь все - семья, дети, родители. Ей просто некуда ехать в случае высылки из страны. Зачем это нужно власти?" - аргументировал цели запрещенного массового мероприятия инициатор Владимир Непомнящих.

Горисполком уличное шествие запретил, так как заявитель «не выполнил требование местного решения о порядке проведения массовых мероприятий в городе». Протестовать оппозиционер вместе со своими единомышленникам хотел в центре города по улице Советской, в то время как местные чиновники определили для таких мероприятий три места на окраинах областного центра. Кроме того, заявитель не заключил договора на медицинское обслуживание шествия и не решил вопрос, кто уберет после его территорию.


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