Геращенко: ЕС примет «азовский пакет» санкций против России после дебатов 17.12.2018, 17:51

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Президент Украины передал списки ФСБ-шников и российских кораблей, участвовавших в захвате украинских судов.

Евросоюз примет санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе после проведения соответствующих дебатов. Как пишет «Новое время», сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на заседании согласительного совета парламента.

"Президент Украины передал списки ФСБ-шников и российских кораблей, участвовавших в захвате украинских судов для того, чтобы против них вводились секторальные санкции. И мы убеждены, что азовский пакет санкций Европейским Союзом после прохождения соответствующих дебатов и процедур будет принят", - сказала она.

Ірина Геращенко: @poroshenko передав списки ФСБешників і російських кораблів, які брали участь в захопленні українських суден для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Ми переконані, що азовський пакет санкцій після проходження відповідних процедур буде прийнято #ЄС pic.twitter.com/IhuGp7Jcux — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 17 декабря 2018 г.

Геращенко также напомнила, что в понедельник, 17 декабря, Генассамблея ООН будет голосовать за резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.