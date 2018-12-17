В Армении жестко раскритиковали Лукашенко 12 17.12.2018, 18:07

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Белорусский диктатор продолжает разглашать содержание закрытых встреч.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян прокомментировал слова Лукашенко в адрес Никола Пашиняна с вопросом, почему Пашинян «не говорит о продаже оружия Азербайджану со стороны России», пишет tut.by со ссылкой на «Арменпресс».

«К сожалению, Лукашенко продолжает практиковать разглашение содержания закрытых встреч. К сожалению, Лукашенко в очередной раз огласил только то, что сказал он, и не сказал о том, какие ответы он получил от премьер-министра Армении», — заявил Егоян.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян всегда в беседах с Путиным поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны России.

Напомним, ранее во время пресс-конференции для российских СМИ белорусский правитель упрекнул премьер-министра Армении за то, что тот упрекает в поставках оружия Азербайджану только Беларусь.