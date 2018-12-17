В Вилейке «Табакерку» установили прямо между роддомом и районной больницей 10 17.12.2018, 18:17

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Новая сеть по продаже сигарет снова отличилась неудачным размещением.

Если раньше в Бресте киоск установили на велодорожке, то в Вилейке — между медицинскими учреждениями, пишет nn.by.

На заднем плане на фотоснимкa родильный дом и терапевтическое отделение. Через дорогу, за спиной фотографа, педиатрическое отделение и неврология, а также Центральная районная больница, а еще дальше — поликлиника.