В Вилейке «Табакерку» установили прямо между роддомом и районной больницей

В Вилейке «Табакерку» установили прямо между роддомом и районной больницей10
- 17.12.2018, 18:17
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Новая сеть по продаже сигарет снова отличилась неудачным размещением.
Если раньше в Бресте киоск установили на велодорожке, то в Вилейке — между медицинскими учреждениями, пишет nn.by.
На заднем плане на фотоснимкa родильный дом и терапевтическое отделение. Через дорогу, за спиной фотографа, педиатрическое отделение и неврология, а также Центральная районная больница, а еще дальше — поликлиника.