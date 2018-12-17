США обгонят РФ по экспорту нефти в 2020 году 17.12.2018, 18:32

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Поставки американской нефти на мировой рынок удвоятся за два года.

США продолжат вытеснять традиционных производителей сырой нефти с мирового рынка за счет бурного роста сланцевых компаний, которые уже сделали Штаты крупнейшим нефтедобытчиком на планете, передает finanz.ru.

В ближайшие два года экспорт американской нефти на мировые рынки, подскочивший втрое за последние два года, увеличится еще в два раза, прогнозирует IHS Markit.

Если в 2017-м году США экспортировали в среднем 1 млн баррелей в сутки, в 2018-м увеличили экспорт до 2 млн баррелей, то к 2020-му поставки достигнут превысят 5 млн баррелей в день.

Это сделает Штаты вторым крупнейшим поставщиком нефти на глобальный рынок и позволит им обогнать Россию, экспорт которой, по расчетам Markit, будет стагнировать на отметке 5 млн баррелей в сутки.

Суммарный экспорт из США жидких углеводородов - включая нефть и продукты ее переработки - уже к 2019 года превысит 10 млн баррелей в сутки.

Это сделает Штаты крупнейшим поставщиков в мире - впереди Саудовской Аравии, поставки которой составят 9 млн баррелей в сутки, прогнозирует Markit.

По оценке IHS, ежегодные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов России, США и Саудовской Аравии достигают около 280 млрд долларов. Однако в структуре ВВП занимают совершенно разную долю. Так, у США нефтяные доходы занимают всего 1% валового продукта, у России - 19%, а у Саудовской Аравии - 35%.