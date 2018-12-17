Волкер анонсировал дополнительные поставки оружия Украине 1 17.12.2018, 19:02

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Также ЕС может ввести дополнительные санкции против РФ из-за ее агрессии в районе Керченского пролива.

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что в ближайшее время станет известно о дополнительных поставках военного оборудования Украине.

Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"У нас есть возможность продать дополнительное оборудование. Об этом будет соответствующее объявление", - сказал Волкер.

Он рассказал, что Конгрессу сообщат о первых траншах военной помощи в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, Курт Волкер не исключает, что ЕС может договориться о дополнительных санкциях против России из-за ее агрессии в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.