В рейтинге университетов мира БГУ опустился на 40 позиций, БГМУ — на 27 4 17.12.2018, 19:20

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RUR World University Rankings опубликовал обновленный рейтинг университетов мира.

В него вошли три белорусских вуза — Белорусский государственный университет, Белорусский государственный медицинский университет, Национальный институт высшего образования, передает tut.by.

За год БГУ опустился на 40 позиций. В 2017-м университет стоял на 666-м месте (из 764), в 2018-м занял лишь 706-е (из 784).

БГМУ тоже потерял позиции. В 2017 году университет оценили и поставили на 745 место, в 2018-м — на 772-е.

Впервые в рейтинге оказался Республиканский институт высшей школы (РИВШ), занимающийся в том числе повышением квалификации и переподготовки кадров. Он входит в структуру БГУ. В рейтинге РИВШ расположился на 731 месте.

В этом году RUR World University Rankings оценивал эффективность 784 университетов по четырем основным активностям: преподавание, исследования, международное разнообразие, финансовая устойчивость.

В другой рейтинг — RUR Subject Rankings, который оценивает высшие учебные заведения по предметным областям — вошел 761 ведущий университет мира. В этом топе оказался лишь один белорусский вуз — БГУ.

Оценка проводилась в шести предметных областях: технические науки, социальные науки, медицинские науки, естественные науки, классические языки и литература, науки о жизни.

В социальных науках БГУ поднялся на 103 позиции — с 550-го места в 2017 году до 447-го. В естественнонаучной области позиции ведущего вуза Беларуси ослабли: в прошлом году он был на 510 месте, в этом — на 531-м. Как и в науках о жизни — с 537 места до 555-го. Просел университет и в области классических языков и литературы — в 2017-м он был 502-м, в 2018-м стал 570-м. В технических науках в прошлом году БГУ располагался на 483 месте, в нынешнем вылетел из рейтинга.

В 2018 году лучшим университетом мира в рейтинге стал Гарвардский университет, на втором месте — Университет Чикаго, на третьем — Калифорнийский технологический институт (Калтех). Стэнфорд оказался пятым, Кембридж — десятым, Оксфорд — 12-м.

В области классических языков и литературы, а также в социальных науках первенство у Стэнфордского университета, в медицине и технических науках — у Гарварда, в науках о жизни — у Университета Джона Хопкинса, в естественных науках — у Принстонского университета.

RUR, или Round University Ranking, — это международная рейтинговая система, которая оценивает эффективность 850 ведущих университетов мира из 80 стран. Рейтинг составляется с 2010 года.