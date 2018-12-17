Восемь украинских моряков заявили следователям РФ, что они военнопленные 1 17.12.2018, 19:26

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Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Российские следователи провели следственные действия с восемью захваченными РФ украинскими моряками, все они признали себя военнопленными. Об этом 17 декабря во время пресс-конференции рассказал адвокат Николай Полозов, сообщает "Громадське".

Он отметил, что, согласно графику следственных действий, до Нового года все адвокаты встретятся со своими подзащитными и узнают их позиции.

Полозов считает, что остальные моряки также признают себя военнопленными.

"Военнопленных нельзя разделять, нельзя содержать в СИЗО и надо допускать к ним международные организации с соответствующим мандатом, как Красный Крест. Но Россия этого не делает", – подчеркнул адвокат.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что задержанные РФ украинские моряки имеют статус военнопленных, он предполагает особую модель освобождения.