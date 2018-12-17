Федерации хоккея Беларуси мало устных извинений за «Касіў Ясь канюшыну» 11 17.12.2018, 19:31

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ФХБ требует от Норвегии «объяснений другого уровня».

Пресс-служба федерации хоккея Беларуси высказала позицию по поводу ошибки с исполнением гимна страны перед матчем турнира в Норвегии.

«Ситуация неприятная, тем более что это была не единственная накладка организаторов турнира. Там были более другие более мелкие, но систематические вещи.

Разумеется, ситуация с гимном – самая вопиющая. Мелодию гимна сверяли с представителем ФХБ, но при исполнении ее перепутали с нашей мелодией заброшенной шайбы.

До последнего думали, что они поймут ошибку, но этого не произошло.

ФХБ изложила их все в письме на имя президента Норвежской хоккейной федерации.

Устные извинения в адрес делегации поступили на месте, но за такое нужны объяснения другого уровня», – сообщили sport-express.ru в пресс-службе федерации.