Федерации хоккея Беларуси мало устных извинений за «Касіў Ясь канюшыну»11
- 17.12.2018, 19:31
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ФХБ требует от Норвегии «объяснений другого уровня».
Пресс-служба федерации хоккея Беларуси высказала позицию по поводу ошибки с исполнением гимна страны перед матчем турнира в Норвегии.
«Ситуация неприятная, тем более что это была не единственная накладка организаторов турнира. Там были более другие более мелкие, но систематические вещи.
Разумеется, ситуация с гимном – самая вопиющая. Мелодию гимна сверяли с представителем ФХБ, но при исполнении ее перепутали с нашей мелодией заброшенной шайбы.
До последнего думали, что они поймут ошибку, но этого не произошло.
ФХБ изложила их все в письме на имя президента Норвежской хоккейной федерации.
Устные извинения в адрес делегации поступили на месте, но за такое нужны объяснения другого уровня», – сообщили sport-express.ru в пресс-службе федерации.