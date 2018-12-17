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«Новы час» вновь судят за статьи о ресторане в Куропатах

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  • 17.12.2018, 19:37
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Фото: svaboda.org

Бизнесмен требует от газеты возмещения морального ущерба за статьи о ресторане у места расстрела жертв сталинизма.

Предварительное судебное заседание по иску крупного предпринимателя Леонида Зайдеса к независимой белорусскоязычной газете "Новы Час" прошло в понедельник, 17 декабря, в суде Московского района Минска. Летом 2018 года издание опубликовало ряд расследований журналиста Дениса Ивашина о тех, кто причастен к строительству возле народного мемориала Куропаты ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем-поедим", передает DW.

Увеселительное заведение размещается в непосредственной близости к урочищу Куропаты, где в 1937-1941 годах во время сталинских репрессий проходили массовые расстрелы мирных граждан. По разным оценкам, там погибли и захоронены от 30 тысяч до 250 тысяч человек. Строительство этого заведения вызвало решительный протест у демократической общественности Беларуси. Журналист Денис Ивашин опубликовал на страницах газеты ряд статей, в которых рассказал о фирмах и лицах, связанных со строительством ресторана. Совладельцем одной из таких фирм автор расследования назвал бизнесмена Леонида Зайдеса.

Предприниматель подал иск

Представитель Зайдеса (сам бизнесмен на судебном заседании не присутствовал) заявила о том, что публикации в газете и на сайте издания нанесли урон чести, достоинству и деловой репутации предпринимателя. Зайдес требует от издания пять тысяч белорусских рублей, с журналиста - три тысячи рублей, а также компенсации расходов на адвоката и другие судебные издержки - всего на сумму около 3,5 тысячи евро в эквиваленте. По словам представителя истца, сам Зайдес и в дальнейшем не намеревается лично принимать участие в процессе.

Ответчики и их адвокат не признали требования бизнесмена и попросили суд не удовлетворять иск, поскольку опубликованная в статьях информация касается не лично Зайдеса, а лишь юридических лиц, имеющих отношение к строительству ресторанного комплекса возле Куропат.

Это уже не первый судебный процесс в отношении газеты и журналиста, связанный с упомянутым рестораном. В августе 2018 года аналогичный иск в отношении газеты "Новы Час" и журналиста Дениса Ивашина подавал бизнесмен Аркадий Израилевич. Он утверждал, что не имеет отношения к строительству этого заведения и что публикации в газете статей Ивашина нанесли ему моральный урон, вред его деловой репутации, чести и достоинству. Однако тогда суд не удовлетворил иск крупного предпринимателя.

Противостояние продолжается

Демократические активисты уже полгода ежедневно приезжают к ресторанному комплексу, требуя его закрытия. Правоохранительные органы за это время задержали уже десятки людей, которых судили за проведение несанкционированных акций, неподчинение сотрудникам милиции. В результате активистов или арестовывали на срок до 10 суток, или выписывали огромные штрафы на суммы более 400 евро в эквиваленте. Тем не менее противостояние вокруг развлекательного комплекса вблизи Куропат продолжается.


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