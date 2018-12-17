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«Хоккайдо»: сколько островов хотят вернуть японцы?

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  • 17.12.2018, 20:09
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Большинство японцев хотят возвращать принадлежащие на данный момент РФ острова постепенно.

15 и 16 декабря агентство «Киодо Цусин» провело всеяпонский телефонный соцопрос по поводу территориальных переговоров с Россией. Большинство, составляющее 53,2%, высказалось за то, чтобы «сначала вернуть два острова и продолжить переговоры по оставшимся двум островам», сообщает агентство «Хоккайдо» (перевод - inosmi.ru).

На втором месте ответ «вернуть все четыре острова сразу» с 28,6%. За «возврат только двух островов» высказалось 7,3%; за то, чтобы «не требовать возврата четырех островов» — 4,2%. Рейтинг кабинета министров составил 42,4%, что на 4,9% ниже в сравнении с опросом, проведенным 3 и 4 ноября. Число, не поддерживающих кабмин, выросло на 4,6% и составило 44,1%. Последний раз ситуация, при которой большинство не поддерживает кабмин, была зафиксирована в мае этого года.

В ходе недавней внеочередной сессии парламента правительство внесло поправки в иммиграционный закон, благодаря чему было расширено принятие иностранных рабочих. Это решение не поддержало 65,8%. 24,8% выступило за поправку. При этом 56,6% поддерживает увеличение количества иностранных рабочих. 35,3% — против.

Вблизи города Наго, куда будет перенесена военно-воздушная база корпуса морской пехоты США «Футэмма», начались работы по возведению насыпи. 56,5% не поддерживает позицию правительства, принявшего решение о переносе базы. «За» высказалось 35,3%.

Против увеличения потребительского налога до 10% в октябре будущего года выступило 49,8%. «За» — 46,3%.

62,1% выступил против системы возврата до 5% от суммы покупки по кредитной карте, которую планируется принять в связи с увеличением налога. 31,9% поддержал данную систему.

Что касается фактического создания авианосца на базе сторожевого корабля «Идзумо», то модернизацию судна не поддержало 45,2%. За модернизацию выступило 43,3%. 52,8% не одобряет озвученный в октябре этого года курс премьер-министра Японии Синдзо Абэ, направленный на внесение поправок в Конституцию в 2020 году. «За» выступило 37,6%.

Рейтинг политических партий оказался следующим: Либерально-демократическая партия — 38,6%, снизившись на 6,6%; Конституционно-демократическая партия — вырос на 2,4% и составил 11,5%.

Демократическая партия для народа — 1,4%; «Комэйто» — 3,8%; Коммунистическая партия — 3,4%; Партия инноваций — 1,4%; Либеральная партия — 0,8%; Партия надежды — 0,2%; Социал-демократическая партия — 0,5%. 36,1% ответил, что не поддерживает ни одну из политических партий.


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