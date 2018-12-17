Несырьевой сектор экономики РФ оказался на грани рецессии 17.12.2018, 20:19

Рост производства в сегменте обработки замедлился до нуля.

Российская экономика продолжает демонстрировать тревожные симптомы обострения сырьевой зависимости.

В то время как отрасли, добывающие простейшее минеральное сырье растут с рекордной за десятилетие скоростью, несырьевой сектор стремительно теряет рентабельность и балансирует на грани новой рецессии, передает finanz.ru.

В ноябре добыча полезных ископаемых в РФ подскочила на 7,8%, сообщил в понедельник Росстат: после того, как сделка со странами ОПЕК была свернута нефтяники довели добычу до постсоветского рекорда в 11,5 млн баррелей в сутки, добыча газа подскочила на 3,3%, а угля - на 8,2%.

Рост в сегменте обработки - на фабриках и заводах, не связанных с сырьевой трубой, - тем временем замедлился до нуля, а по сравнению с октябрем объемы выпуска сократились на 0,3%.

Добывающие отрасли остаются главным локомотивом экономики, констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Сырьевые экспортеры заработали за январь-октябрь 3,535 триллиона рублей доналоговой прибыли, показав рентабельность от 33% в добыче нефти до 55% в производстве металлов.

Но за пределами «нефтедолларового эльдорадо» доходы продолжают стагнировать, люди набирают кредиты (+22% год к году), тогда как рентабельность бизнеса исчисляется единицами процентов - от 2,9% в строительстве до 6,9% в розничной торговле.

Обрабатывающая промышленность вновь оказалась на грани рецессии, говорит Тремасов.

По итогам третьего квартала ее вклад в ВВП сократился еще на 10%: из 1,5% роста несырьевое производство дало лишь 0,1 процентного пункта. Все это ухудшает долгосрочные перспективы экономического развития, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Сократилось производство продовольствая - куриного мяса, сливочного масла и растительного масла. "По всей видимости, производители столкнулись с ситуацией, когда затраты производства растут (например, дорожают корма, дорожает сырье), но при этом из-за довольно слабого роста реальных доходов населения производители ограничены в возможностях повышения цен", - говорит заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Опросы представителей промышленных предприятий показали, что в начале третьего квартала они столкнулись с самым существенным за последнее время падением спроса, указывает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло: 40% топ-менеджеров и собственников жаловались на сложности с реализацией продукции.

Отдельной проблемой стало ослабление рубля: 63% респондентов сообщили, что им нужен крепкий курс, чтобы инвестировать в развитие, для которого необходимы импортные технологии и оборудование.

Эти инвестиции жизненно необходимы: износ основных фондов в целом по экономике превысил 50%, а средний возраст оборудования в обрабатывающем секторе - больше 16 лет, указывает директор Института конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Технологическая отсталость не дает производить конкурентоспособную продукцию, и ситуация замыкается в порочный круг: доходы падают, не оставляя денег на инвестиции, без которых увеличить прибыль невозможно.