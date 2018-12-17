National Interest: Россия превращает АК в винтовки типа американской М4? 1 17.12.2018, 20:31

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РФ запаздывает в вопросах модернизации креплений различных принадлежностей и приспособлений на автоматах Калашникова.

Давайте посмотрим, так ли это.

Если сравнить винтовку среднестатистического американского солдата 1990-х годов с сегодняшним оружием, то самым важным внешним усовершенствованием можно назвать рельсовые планки для крепления различных принадлежностей и приспособлений, пишет National Interest (перевод - inosmi.ru).

Ушли в прошлое фиксированные железные прицелы, и сегодня почти на каждом образце американского стрелкового оружия где-то наверху имеются весьма характерные планки Пикатинни стандарта M1913.

Рельсовые направляющие имеются также на ствольных накладках и на цевье. Там они используются для установки различных принадлежностей, необходимых современному солдату: инфракрасных лазеров для стрельбы в ночное время, передних рукояток, чтобы лучше удерживать оружие при стрельбе, фонариков для осмотра темных зданий.

Американские винтовки М4 и М16 по своей конструкции хорошо приспособлены для размещения рельсовых направляющих. А как насчет российского стрелкового оружия? Легче или труднее крепить оптику и прочие приспособления, именуемые «обвесом», на стандартных российских автоматах?

Как это ни удивительно ответ звучит так: и да, и нет. Конструкторы советского оружия сделали рывок на старте в создании таких креплений в годы холодной войны, но редко пользовались этими технологиями.

В советское время делали варианты почти каждого образца стрелкового оружия, начиная с АКМ и СВД, и кончая РПГ, с боковой направляющей по типу «ласточкин хвост». Данная планка первоначально предназначалась для приборов ночного видения, но позднее под нее стали создавать множество других оптических систем. Эта направляющая также позволяла крепить и снимать оптические устройства без последующего приведения оружия к бою в обычных условиях.

Это весьма многофункциональная система. Например, существуют фотографии советских солдат, у которых на автоматах Калашникова стоят гранатометные прицелы (РПГ ПГО-7В).

Российская армия в начале 1990-х активно использовала эту систему, устанавливая боковые планки «ласточкин хвост» на всех своих АК-74М и производя разнообразные боевые прицелы под них: как малого увеличения, так и с лазерными целеуказателями.

Некоторые образцы применялись в Крыму, скажем, коллиматорный прицел (пpи пpицeливaнии нужнo coвмeщaть cвeтящуюcя мeтку, видимую в oкуляpe и caму цeль — прим. ред.) 1П63 «Обзор». Сегодня российский стандартный коллиматорный прицел 1П87 может устанавливаться как на планку Пикатинни, так и на боковую направляющую.

Однако планка «ласточкин хвост» далека от совершенства. Она не очень хорошо работает на автоматах с откидными прикладами, поскольку ее устанавливают с левой стороны. Если установить прицел на такой боковой планке АК со складным прикладом, то сложить приклад будет уже невозможно, так как прицел будет ему мешать. Это не очень серьезная проблема, так как приклады складывают редко, но при установке прицела сверху такие проблемы вообще не возникают.

Ситуация начала меняться ближе к 2010 году, когда российская армия стала приобретать больше западного оборудования. В элитных российских частях начали использовать не только западное оружие, но и западные прицелы с принадлежностями.

Надо было найти какое-то решение, чтобы ставить планку Пикатинни и западные прицелы на российское стрелковое оружие.

Оптимальное решение нашли, установив планку Пикатинни на специальную крышку ствольной коробки, которая вставляется в заднюю часть ствольной накладки и закрепляется в замке ствольной коробки. Получаются дополнительные фиксированные точки контакта, и тем самым решается проблема смещения нулевой отметки, возникающая, когда планка устанавливается прямо на крышку ствольной коробки.

Российская фирма «Зенит» изготовила самые популярные версии крышки ствольной коробки Б-10 и Б-33, хотя позднее и другие компании тоже внесли свой вклад в данную концепцию. В этом участвовал даже концерн «Калашников».

Похожие усовершенствования были созданы и для других видов оружия, включая ПКМ и СВД.

Эти комплекты весьма популярны у российских подразделений специального назначения из армейских структур и служб безопасности, поскольку они позволяют стрелку снабдить свое оружие «обвесом» почти так же, как это делается с М4, причем с минимальным увеличением веса. Но более широкого применения они не нашли, так как довольно дорого стоят, а обычному солдату многочисленные принадлежности для АК не нужны.

Однако образцы российского стрелкового оружия нового поколения (АК-12, АК-15, пулемет «Корд 5,45» и снайперская винтовка Калашникова СВК) получают планку Пикатинни уже на заводе. А от советской боковой планки «ласточкин хвост» конструкторы полностью отказались. Кроме того, российская промышленность приняла решение изготавливать новые прицелы с планкой Пикатинни, что мы видим в 1П87 (тип коллиматорного прицела — прим. ред.).

В то же время, американские и европейские военные отказываются от рельсовой планки Пикатинни как от стандартного посадочного места. Теперь они уделяют все больше внимания системам типа Keymod, MLOK, и HKey с установочными прорезями типа замочной скважины, у которых меньше вес по сравнению с традиционными системами с планкой Пикатинни.

Россия немного запаздывает в вопросах модернизации креплений, но она может довольно быстро перейти от рельсовых планок Пикатинни к системам с установочными отверстиями.