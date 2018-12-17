Парламент Великобритании проголосует по соглашению о Brexit в январе 17.12.2018, 20:46

Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению о Brexit на неделе, которая начинается 14 января.

Об этом сообщает Reuters.

"Многие члены парламента обеспокоены тем, что мы должны принять решение в скором времени", - заявила Мэй.

"Мы намерены вернуться к дебатам по соглашению на неделе,которая начинается с 7 января, и провести голосование на следующей неделе".

На прошлой неделе Тереза Мэй отложила запланированное голосование из-за оппозиции в собственной Консервативной партии.

Напомним, Консервативная партия 12 декабря провела голосование за недоверие Терезе Мэй, но депутаты не набрали необходимого количества голосов, чтобы сместить ее с должности лидера партии и главы правительства.