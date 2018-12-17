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Лукашенко предложил военными самим зарабатывать огромные деньги

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  • Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»
  • 17.12.2018, 20:53
  • 3,106

Диктатор призвал брать пример с армии Пакистана.

На встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом Александр Лукашенко сделал гостю любопытный комплимент:

— Армия в Пакистане — это не просто армия. Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Нашей бы армии научиться у вас, как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия.

Что не так с этим высказыванием? Начнем с того, что закон «О Вооруженных Силах Республики Беларусь» четко описывает предназначение армии, расценивая ВС как «структурный компонент военной организации государства, предназначенный для обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя».

Нет ни слова о зарабатывании денег и в статье закона о Вооруженных силах, посвященной их задачам в мирное и военное время.

И уж если глава государства и раздосадован тем, что белорусской армии в чем-то далеко до армии пакистанской, ему стоит вспомнить очевидный факт: последние десятилетия именно он является главнокомандующим Вооруженных сил. Именно он назначает высшее армейское руководство. И несет всю полноту ответственности за происходящее в армии.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»


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