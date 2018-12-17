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Курт Волкер: В ЕС растет поддержка идеи новых санкций против РФ

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  • 17.12.2018, 21:10

Все больше европейцев поддерживают мнение о необходимости санкций в ответ на керченский конфликт.

В Европе усиливается поддержка идеи о необходимости введения новых санкций в отношении России в качестве ответа на керченский кризис, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. "Я не удивлюсь, если это произойдет в следующие один-два месяца", - указал он, отвечая на вопросы журналистов на онлайн-брифинге в понедельник, 17 декабря, передает DW.

Он также отметил, что не ожидает каких-либо наступлений украинской армии. Напротив, российские заявления могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от продолжающейся блокады Керченского пролива, заявил он, комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о подготовке Киевом военной провокации в конце декабря.

Керченский кризис

Отношения РФ и Украины вновь обострились несколько недель назад в ходе конфликта в Керченском проливе. 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.


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