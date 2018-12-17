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Глеб может продолжить карьеру в Азии

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  • 17.12.2018, 21:20
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Александр Глеб

Белорусскому полузащитнику поступило хорошее предложение из одной азиатской лиги.

Журналист ОНТ Андрей Бондаренко рассказал о том, какие футболисты покинут БАТЭ, передает «Трибуна».

«Есть предположение, что таким сильным, как в этом сезоне (как в матче с ПАОКом) БАТЭ уже не будет. По моей информации, у многих игроков есть отличные варианты продолжения карьеры, в том числе в топ-чемпионатах. И многие всерьез хотят уйти. И, наверное, это правильно, условные Драгун, Щербицкий, Иванич, Сигневич уже давно переросли уровень белорусского чемпионата, что своей игрой и подтвердили. Может покинуть команду и Глеб – у него есть хорошее предложение из одной азиатской лиги.

В следующем году это будет, возможно, другой БАТЭ, и сейчас самое время сказать спасибо этой команде», – сказал Бондаренко в эфире программы «Контуры».

Сегодня в 15.00 после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы стало известно, что БАТЭ предстоит сыграть с «Арсеналом».


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