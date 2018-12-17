Как российские моряки торговали деталями с «Адмирала Кузнецова» 7 17.12.2018, 21:26

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Фото: TASS

Моряки с единственного в РФ авианесущего крейсера и до этого не раз попадали в криминальные хроники.

В понедельник несколько российских СМИ обратили внимание на новость, опубликованную 14 декабря на сайте ежедневного областного издания "Мурманский вестник". В ней рассказывалось о приговоре, который суд вынес двум военнослужащим с авианосца "Адмирал Кузнецов" за хищение с корабля и продажу почти 400 содержащих драгоценные металлы радиодеталей. Радио Свобода выяснило, что осужденные находятся под стражей с февраля 2018 года, а один из них несколько лет назад был вынужден отдать свой автомобиль банку в счет погашения кредита.

Моряки с единственного в России авианесущего крейсера и до этого не раз попадали в криминальные хроники: например, попадались на перевозке наркотиков или сбивали пешеходов насмерть в состоянии алкогольного опьянения. Новость о том, что двое военнослужащих попались на воровстве радиодеталей с "Адмирала Кузнецова", была опубликована "Мурманским вестником" в минувшую пятницу и содержала довольно скудные сведения об инциденте: в сообщении говорилось, что старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин проникли в кладовую корабля, вынесли оттуда радиодетали и спрятали их в другом помещении авианосца. Затем военные организовали на "Кузнецове" подпольную мастерскую, где извлекли кусачками из радиодеталей элементы с драгметаллами. Результаты своего труда мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей.

Информацию о краже радиодеталей с "Адмирала Кузнецова" подтвердило изданию "Комсомольская правда Мурманск" Военное следственное управление СК РФ по Северному флоту. Как сообщили в ведомстве, приговор старшине и матросу был вынесен по статье 158 УК, часть 4, пункт "б": "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище в особо крупном размере". Суд приговорил обоих к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с них по 630 тысяч рублей в счет погашения ущерба.

Радио Свобода не удалось найти решение по делу Ахмайсова и Филина на сайте Мурманского гарнизонного военного суда, который, если верить информации "Комсомольской правды", вынес приговор. Зато на сайте суда есть решение от 26 июня 2018 года: оно вынесено по итогам иска Расчетного центра Минобороны к Филину Ф. А., в котором военное ведомство требовало от матроса вернуть 20 778 рублей, выплаченные ему в качестве денежного довольствия за февраль. Представитель Минобороны утверждал в суде, что из-за канцелярской ошибки эти деньги были перечислены на счет Филина, несмотря на то что с 15 февраля он уже был "бывшим военнослужащим" и содержался в СИЗО №1 в Мурманске. Суд встал на сторону министерства и постановил взыскать с Филина эти средства. Таким образом, можно предположить, что "подпольную мастерскую" на единственном российском авианосце "накрыли" не позднее начала февраля.

Еще одно решение этого же суда позволяет предположить, что Ахмайсова и Филина на воровство радиодеталей толкнула необходимость платить по кредитам. В базе судебных актов можно найти решение Октябрьского районного суда от 25 мая 2015 года, которым суд удовлетворил требования банка ВТБ 24 взыскать с Ахмайсова А. Д. денежные средства и проценты за пользование кредитом, взятым на покупку автомобиля, поскольку тот "систематически не исполнял принятые на себя по кредитному договору обязательства". Автомобиль Ахмайсова этим решением суда также был арестован.

Говорят, главный ущерб, причинённый кражей с «Адмирала Кузнецова», состоял не в том, что было украдено почти 400 радиодеталей на 1,4 млн рублей, а в том, что ЭТИ РАДИОДЕТАЛИ БЫЛИ НАСТОЛЬКО ДРЕВНИМИ, ЧТО ИХ ТЕПЕРЬ ПРОСТО НЕЧЕМ ЗАМЕНИТЬ! — Дядюшка Шу (@Shulz) 16 декабря 2018 г.

Неудачи и происшествия, из раза в раз вызывающие шквал насмешек в соцсетях, случаются с "Адмиралом Кузнецовым" на протяжении всех последних лет. В ночь на 30 октября в поселке Росляково под Мурманском затонул плавучий док ПД-50, в котором "Кузя" проходил плановый ремонт. На палубу авианосца при этом упал кран, проделавший в обшивке корабля пробоину площадью в 20 квадратных метров. Один человек в результате этого ЧП погиб, трое получили серьезные травмы. По основной версии, причиной аварии стало отключение электричества на берегу, в результате чего поддерживающие док на плаву насосы остановились. Как выяснили журналисты, трагедии можно было бы избежать, если бы два года назад в целях оптимизации на ПД-50 не расформировали собственную моторную группу – она отвечала за работу дизель-генераторов дока и позволяла ему не зависеть от "материкового" электричества.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России – был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2016 году он участвовал в российской военной операции в Сирии. При проходе "Кузнецова" через пролив Ла-Манш на пути из Североморска к сирийскому берегу Средиземного моря наблюдатели обратили внимание на густой черный дым, который шел из труб корабля. Российские власти отвергли предположения о неполадках на борту судна, однако сообщили о том, что "Адмиралу Кузнецову" предстоит ремонт.

Cирийский поход "Кузнецова" стоил российскому бюджету 7 миллиардов рублей. Во время операции в Сирии авианосец потерял два палубных истребителя: они разбились при заходе на посадку, летчики катапультировались. В апреле 2018 года Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова". Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на модернизацию российского авианосца потратят около 60 миллиардов рублей.

Объединенная судостроительная корпорация настаивает, что, вопреки всем бедам с "Кузнецовым", его модернизация и ремонт идут по плану и корабль будет возвращен в боевой состав ВМФ России в 2021 году.