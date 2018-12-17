Опубликовано соглашение о взаимном признании виз Беларусью и РФ 5 17.12.2018, 21:39

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Россияне опубликовали еще не подписанное соглашение.

Соответствующий договор оба государства намеревались подписать 12 декабря в Бресте на заседании Совета министров «союзного государства», передает «Голос Америки».

На интернет-портале правовой информации России опубликовано пока не подписанное соглашение о взаимном признании виз российской и белорусской стороной. Соответствующий договор оба государства намеревались подписать 12 декабря в Бресте на заседании Совета министров «союзного государства». Дата его вступления в силу пока не называется.

По новому соглашению, иностранцы у которых есть белорусская или российская виза, смогут пользоваться идентичными правами на территориях обеих стран. В Россию также смогут попасть иностранные граждане, которые имеют право на безвизовый въезд в Беларусь.

С начала 2018 года в страну без визы могут въехать граждане стран ЕС, которые прибывают в Беларусь через международный аэропорт в Минске. Россия же до сих пор требовала от европейцев получить визу при каждом въезде на свою территорию, а транзит через Беларусь автодорожным путем вовсе был запрещен.

Людям, которым был запрещен въезд в Россию или Беларусь запретят пребывание в обеих странах.