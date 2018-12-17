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Видеофакт: В Минске на улице Ташкентской сгорело авто

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  • 17.12.2018, 22:01
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Фото: bobr.by

Авто полностью повреждено, но, к счастью, никто не пострадал.

На улице Ташкентской в Минске загорелся легковой автомобиль. Никто из его пассажиров не пострадал. Возгорание потушили сотрудники МЧС.

О том, что на пересечении улиц Ташкентская и Голодеда горит авто, tut.by сообщили очевидцы. По их словам, в машине в тот момент находились мама с ребенком.

Людей достали из машины, были использованы огнетушители, но локализовать возгорание самостоятельно не удалось.

Спасатели прибыли оперативно.

«Через 10 минут после сообщения пожар был ликвидирован. Авто полностью повреждено, но, к счастью, никто не пострадал», — подтвердили информацию в минском управлении МЧС.


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