Риббентроп в Кремле 7 Виталий Портников, «Эспрессо-ТВ»

17.12.2018, 22:04

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Виталий Портников

Лаврову нужна вся Украина.

Путинский Риббентроп Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" отверг идею признания Кремлем бандитских "республик Донбасса".

"Вы хотите признать ДНР и ЛНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - спросил он у пропагандистов, которые вели разговор.

Таким образом, глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подтвердил выводы аналитиков и украинских спецслужб, констатирующих направленность Кремля на захват всей территории Украины, "оккупированной позорным режимом". "Украинский народ ни при чем и подавляющая часть украинского народа…желает избавиться от этого позорного режима", - отметил Лавров. Как Россия умеет приходить на помощь "подавляющей части народа", мы хорошо знаем по многочисленным вторжениям войск Кремля, от Будапешта до Донецка. И каждый раз рассказывают, что народ не при чем – венгерский, чешский, словацкий, афганский, грузинский, украинский… Это все "позорные режимы", которые нужно уничтожить вместе с местным населением.

Так что предновогоднее интервью Лаврова просто напоминает, что политика Кремля не меняется. И отказ от признания бандитов – это просто констатация желания превратить в "ДНР" всю Украину. Отнюдь не только путем помощи своим союзникам на выборах в нашей стране, кстати. В том же интервью Лавров обвинил Киев в подготовке провокации "на границе с Россией в Крыму" по окончании срока военного положения в нашей стране. А это обвинение – прямое доказательство того, что Россия не прекратила подготовки к прямому военному вторжению в Украине и не забыла о сухопутном коридоре в оккупированный Крым.

Виталий Портников, «Эспрессо-ТВ»