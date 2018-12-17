В США подготовлены к публикации два доклада о вмешательстве РФ 17.12.2018, 22:13

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Оба доклада подготовлены по заказу комитета по разведке и содержат факты, ранее не передававшиеся огласке.

Сенатский комитет по разведке намерен опубликовать в понедельник во второй половине дня (по времени Восточного побережья) два доклада, подробно описывающих вмешательство России в политическую жизнь США.

Оба доклада подготовлены по заказу комитета по разведке и содержат факты, ранее не передававшиеся огласке, сообщает svoboda.org со ссылкой на CNN.

Россия использовала все крупные социальные сети, чтобы повлиять на американских избирателей и способствовать избранию Дональда Трампа. Доклады подготовлены Центром по изучению компьютерной пропаганды при Оксфордском университете и аналитической компанией Graphika.

Авторы исследований отмечают, что сотрудники российской компании «Агентство интернет-исследований» начали экспериментировать с социальными сетями ещё во время местных выборов 2009 года в России. В 2013 году так называемая "фабрика троллей" уже попытались влиять на политические процессы в США посредством "Твиттера".

Постепенно к кампании стали привлекать и другие социальные сети, в том числе YouTube, Facebook и Instagram.

Во время президентской кампании 2016 в США году Россия пыталась привлечь симпатии консервативных избирателей на сторону Дональда Трампа, делая упор на такие темы, как право на оружие и иммиграция. В то же время российские агенты рассылали избирателям-афроамериканцам различные сообщения об избирательном процессе, призванные запутать их. В частности, рассылались некорректные инструкции о правилах голосования. Другие группы населения, в том числе либералы, мусульмане, латиноамериканцы и ветераны, также получали сообщения, либо подогнанные под их политические предпочтения, либо призванные убедить их не идти голосовать.

Газета Washington Post отмечает, что авторы одного из докладов критикуют технологические компании за "запоздалую и нескоординированную реакцию", когда стало известно о кампании влияния, развёрнутой Москвой, а также за то, что они слишком затянули предоставление информации властям.

Авторы докладов также предупреждают, что социальные сети превращаются из инструментов для «выражения коллективных претензий и координации гражданской активности», в том числе на Ближнем Востоке, в угрозы для демократии со стороны «хитрых политтехнологов» и «политиков как в демократических обществах, так и в диктаторских».

В США уже выдвинуты уголовные обвинения против "Агентства интернет-исследований" в связи с вмешательством в предвыборную кампанию 2016 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер пытается выяснить, вступал ли предвыборный штаб Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на исход выборов, и пытался ли президент воспрепятствовать правосудию, мешая расследованию. Трамп настаивает, что никакого сговора не было, а расследование называет "охотой на ведьм".