Белорусы - Медведеву: Только Евросоюз! 17 17.12.2018, 22:25

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Белорусы прокомментировали оскорбительное предложение премьера РФ о «более тесной интеграции».

Оскорбительное предложение российского премьера Дмитрия Медведева о более тесной интеграции Беларуси с Россией жители Березовского района восприняли как предложение «присоединения» Беларуси к России.

Рядовые граждане почти единогласно сказали «нет». Они не видят в России надежного партнера и вообще считают, что нужно жить самостоятельно, передает «Радыё Рацыя».

- Конечно, нет. Категорически против! Только Евросоюз. Лет 20 назад нужно было войти, хотя людьми были бы.

- Вы что, издеваетесь? Конечно, нет. Зачем? Мы - отдельное государство.

- Я - за независимую Беларусь.

- Мы не согласны. Нам лучше идти на Запад.

- Когда наш колхоз был отдельно, то было очень хорошо. А как объединили, то нашу деревню совсем забросили. Нам нужно жить самостоятельно.

А еще люди боятся крымского сценарию. Они не хотят видеть на своей территории «зеленых человечков».