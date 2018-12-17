Во Франции полицейские проведут забастовку 2 17.12.2018, 23:04

Фото: kievpravda.com

Правительство страны планирует урезать правоохранителям бюджет.

Профсоюз французской полиции потребовал у правительства обеспечить полноценное финансирование правоохранительных органов и призвал полицейских "замедлить работу" в знак протеста против запланированного сокращения полицейского бюджета. Об этом сообщает Associated Press.

Профсоюз правоохранителей заявил, что на этой неделе правительство собирается уменьшить бюджет полиции на 62 миллиона евро, а это приведет к ухудшению условий труда. Поэтому профсоюз призвал полицейских 17 декабря на покидать свои участки и реагировать только на экстренные вызовы.

Также в профсоюзе отметили, что в случае принятия парламентом страны сокращенного бюджета для правоохранителей на 2019 год, они будут организовывать и другие ответные действия.

10 декабря 2018 года Макрон пообещал повышение минимальной заработной платы и налоговые льготы в ответ на продолжающиеся несколько недель массовые протесты в стране. Его обещание обойдется госказне в сумму от восьми до десяти миллиардов евро.