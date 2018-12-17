закрыть
18 декабря 2018, вторник, 0:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Во Франции полицейские проведут забастовку

2
  • 17.12.2018, 23:04
Фото: kievpravda.com

Правительство страны планирует урезать правоохранителям бюджет.

Профсоюз французской полиции потребовал у правительства обеспечить полноценное финансирование правоохранительных органов и призвал полицейских "замедлить работу" в знак протеста против запланированного сокращения полицейского бюджета. Об этом сообщает Associated Press.

Профсоюз правоохранителей заявил, что на этой неделе правительство собирается уменьшить бюджет полиции на 62 миллиона евро, а это приведет к ухудшению условий труда. Поэтому профсоюз призвал полицейских 17 декабря на покидать свои участки и реагировать только на экстренные вызовы.

Также в профсоюзе отметили, что в случае принятия парламентом страны сокращенного бюджета для правоохранителей на 2019 год, они будут организовывать и другие ответные действия.

10 декабря 2018 года Макрон пообещал повышение минимальной заработной платы и налоговые льготы в ответ на продолжающиеся несколько недель массовые протесты в стране. Его обещание обойдется госказне в сумму от восьми до десяти миллиардов евро.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип