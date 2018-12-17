Белорусы готовятся к 220-летию Адама Мицкевича 17.12.2018, 23:06

Адам Мицкевич

Картина Валентия Ваньковича/Фото: charter97.org

В Минске показали польский немой фильм «Пан Тадеуш» 1928 года.

Более пятисот человек посмотрели в Минске польский немой фильм «Пан Тадеуш» 1928 года, снятый режиссером Рышардом Ордыньским.

Показ был организован Польским институтом в Минске, передает «Радио Польша».

Директор института Цезарий Карпиньский отметил, что мероприятие прошло в рамках празднования столетия независимости Польши: «Эта премьера также приурочена к 220-летию Адама Мицкевича, который пользуется популярностью в Беларуси».

24 декабря исполнится 220 лет со дня рождения классика польской и белорусской литературы Адама Мицкевича, который пришел на свет на территории Беларуси — в районе Новогрудка. В этот день поклонники творчества поэта соберутся на службу в костеле святых Симеона и Елены в Минске, а затем возложат цветы к памятнику писателю. Аналогичные церемонии пройдут в других городах Беларуси, где есть монументы Мицкевичу.