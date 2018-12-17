Мир без ОПЕК 1 Максим Авербух, kasparov.ru

17.12.2018, 23:14

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Чем может обернуться возможный закон США против ОПЕК?

1. США, возможно, примут в недалеком будущем закон, направленный против существования ОПЕК, который:

- запустит против членов ОПЕК механизм трехкратной компенсации убытков, понесенных покупателями из-за действий и самого факта существования картеля;

- запрет членам картеля на экспорт нефти в США.

2. Видимо, поэтому Саудовская Аравия всерьез просчитывает последствия прекращения существования ОПЕК и сокращает экспорт в США, а Катар из такового уже вышел.

3. Тогда атака на Иран Трампа, вызвавшая рост цены на нефть с 55 до 86 долларов - не что иное, как организованная им "последняя гастроль" ОПЕК, заодно подкормившая и Кремль, который, судя по всему, был осведомлен о печальной перспективе ОПЕК, ибо впервые в истории на фоне рост стоимости нефти был девальвирован рубль, повышен НДС, пенсионный возраст, цены на бензин и пр.

Сланцевая же нефтедобыча в США а) получила серьезный допинг, б) возможность хорошо захеджировать продажи 2019 года

4. Если закон против ОПЕК будет принят до вступления в силу эмбарго на экспорт иранской нефти, то он в значительной мере компенсирует для рынка эффект выпадения иранского экспорта, и значимого роста цен тот не вызовет.

5. Если же вслед за этим начнется развал ОПЕК, то:

- вырастет роль на рынке нефти США и России;

- страны ОПЕК начнут добывать по максимуму;

- но, поскольку значимые свободные мощности есть практически только у Саудовской Аравии, то многие из них начнут торговать как своей контрафактной иранской нефтью (что будет нести риск попасть под эмбарго со стороны США и вовсе выпасть с рынка нефти);

- сам по себе крах ОПЕК вызовет нисходящее движение на рынке нефти до значений близких к брейкэвен сланцевой нефтедобычи в США.

Максим Авербух, kasparov.ru