В Беларуси обновили порядок оформления и выдачи больничных 1 17.12.2018, 23:20

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Нововведения вступят в силу с 31 января 2019 года.

В Беларуси внесены изменения в порядок оформления и выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года №1/1. Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления этих документов с учетом практики применения.

Нововведения планируются с 31 января 2019 года.

По информации Национального правового интернет-портала, бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), изготовленные до вступления в силу этого постановления, являются действительными до их полного использования.