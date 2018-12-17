Станислав Шушкевич: Бессмыслицу, которую несет Лукашенко, нормальный нести не может 17.12.2018, 23:29

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Станислав Шушкевич

Фото: kp.by

Высказывания правителя не соответствуют его действиям.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал «Белсату» последние российско-белорусские политические события.

«Такой бессмыслицы, которую несет Лукашенко, который одобряет себя как человека, который борется за независимость, никто нормальный нести не может. Беловежское соглашение определило, что мы - независимое государство. А мы зависимы только от России, со всеми остальными очень просто. И вот мы стали независимым государством, у нас, в Минске – координационный центр СНГ, и первое, что сделал Лукашенко, – сдал этот центр, потому что экономический комитет был перенесен в Москву. Восточного соседа снова сделали старшим братом. Назовите мне какую-то инициативу Лукашенко, направленную на реализацию независимости? Это просто лицемерие. Никакого шага к независимости не сделано. […]

«Союзное государство» – это посадочные места для тех бездельников, которые ничего не умеют делать, которые желают властвовать, а не умеют управлять. Кстати как и сам Лукашенко. Он считает, что кадры решают все. Закон надо соблюдать! Даже тот бедный закон белорусский. А тут Румас, я считаю очень приличный премьер. А он не может принять решение, потому что ему нужно, чтобы это поддержал Лукашенко. А Лукашенко руководствуется не законом, а собственными пожеланиями…»