Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма4
- 18.12.2018, 8:03
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За украинскую резолюцию проголосовали 66 государств.
Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также районов Черного и Азовского морей, инициированную украинской делегацией.
Как передает Укринформ, "за" украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, "против" - 19, воздержались - 72 делегата.
В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.
"(Генеральная ассамблея - ред.) призывает Россию, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории", - говорится в тексте документа.
Впервые резолюция ООН отмечает, что оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.
Также в резолюции выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание аннексии Крыма, обеспокоенность прогрессирующей милитаризации полуострова и прилегающих морских районов, отдельно упомянуто о нападении на украинские корабли в конце ноября в качестве иллюстрации агрессивных действий РФ.
Согласно тексту принятого документа, Генассамблея ООН призывает РФ безоговорочно и незамедлительно освободить суды Бердянск, Никополь, Яны Капу и их экипажи и оборудования, призывает также проявлять максимальную сдержанность с целью немедленной деэскалации ситуации.
Генассамблея также осуждает строительство и открытие моста через Керченский пролив, которое способствует дальнейшей милитаризации Крыма, и призывает Россию не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также прекратить преследование торговых судов.
❗️#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018 г.
За 66, пр 19. Співавторів 40. Основні елементи pic.twitter.com/C6ic4yDZwb