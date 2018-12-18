Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма 4 18.12.2018, 8:03

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Фото: www.un.org

За украинскую резолюцию проголосовали 66 государств.

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также районов Черного и Азовского морей, инициированную украинской делегацией.

Как передает Укринформ, "за" украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, "против" - 19, воздержались - 72 делегата.

В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

"(Генеральная ассамблея - ред.) призывает Россию, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории", - говорится в тексте документа.

Впервые резолюция ООН отмечает, что оккупировав Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

Также в резолюции выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание аннексии Крыма, обеспокоенность прогрессирующей милитаризации полуострова и прилегающих морских районов, отдельно упомянуто о нападении на украинские корабли в конце ноября в качестве иллюстрации агрессивных действий РФ.

Согласно тексту принятого документа, Генассамблея ООН призывает РФ безоговорочно и незамедлительно освободить суды Бердянск, Никополь, Яны Капу и их экипажи и оборудования, призывает также проявлять максимальную сдержанность с целью немедленной деэскалации ситуации.

Генассамблея также осуждает строительство и открытие моста через Керченский пролив, которое способствует дальнейшей милитаризации Крыма, и призывает Россию не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также прекратить преследование торговых судов.