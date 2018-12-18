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Грузинская оппозиция объявила о начале бессрочных акций протеста

  • 18.12.2018, 8:58
Григол Вашадзе

Оппозиционные силы требуют от руководства страны провести досрочные парламентские выборы.

С 18 декабря в Грузии начинаются постоянные акции протеста. Об этом 17 декабря заявил лидер объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, сообщает "Эхо Кавказа".

По его словам, акции будут мирными и не нарушат закон. Детали о предстоящих акциях он пообещал представить в день их начала.

Политик заявил, что требования объединенной оппозиции к властям остаются прежними.

"Требуем в кратчайшие сроки провести досрочные парламентские выборы, полностью заменить избирательную администрацию, провести выборы по пропорциональным спискам", – сказал он.

Также оппозиция намерена привлечь ответственных "к тотальной фальсификации голосования" на выборах президента страны, заявил Вашадзе.

Вашадзе пробился во второй тур президентских выборов в Грузии, в котором проиграл провластному кандидату Саломе Зурабишвили.


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