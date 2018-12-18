Евгений Афнагель: Шуневич боится «политической вакханалии» 18.12.2018, 9:12

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Евгений Афнагель

Милиция продолжает провокации против одного из лидеров БНК.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель написал о ситуации вокруг административного дела «о краже», которые было заведено еще 5 декабря после известной провокации сотрудников ГАИ и милиции.

- Вместе с правозащитниками составили и отправили в прокуратуру жалобу на арест, наложенный на мою машину. Также сегодня узнал, что в рамках административного дела, по которому я прохожу свидетелем, допрашивали нескольких жителей Колодищ, работающих на складе, где я приобретал строительные материалы, а также - родственников жены и соседей.

Но некоторым расследование дела, по-видимому, уже не очень интересно. Министр внутренних дел несколько дней назад заявил, что я виноват в краже - несмотря на то, что в то время, когда он это говорил, я, по его же словам, был только свидетелем. Руководство РУВД Минского района до суда знает, что я буду осужден и мне присудят штраф и для «гарантии выплаты» налагает арест на мою машину. А что касается допросов других людей, то, может быть, кто-нибудь подскажет, почему, несмотря на то, что допрашивают их в рамках административного дела о краже, интересуются моей общественной деятельностью?

Это все - от незнания законов или от ощущения своей безнаказанности? Или страх перед приближающейся «политической вакханалией» настолько велик, что на закон можно не обращать внимания?

P.S: Во время допроса следователи интересовались, почему я приобретал строительные материалы именно в том месте, возле которого меня задержали. Специально для них - скриншот Google Maps, на котором по адресу Колодищи, ул. Молокович, 23 помечены как минимум две фирмы, которые продают металлопрофиль.

P.P.S: И уберите, пожалуйста, «наружку» от дома - им же холодно там сидеть.