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Станислав Драгун: Предложения есть, но я их почти не рассматриваю

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  • 18.12.2018, 8:59
Станислав Драгун

Футболист заявил, что ему «хорошо и дома».

Белорусский хавбек БАТЭ Станислав Драгун рассказал корреспондентам "Прессбола", что у него есть предложения от других команд.

- 33-летний Стасевич сказал, что не видит смысла срываться с места, и, наверное, закончит карьеру в БАТЭ. В 30 лет еще хочется куда-то уехать?

- Сезон получился хороший, и по правде говоря, предложения есть. Вообще, считаю, каждый игрок должен стремиться к лучшему, но в БАТЭ меня все устраивает. Коллектив, тренерский штаб, руководство, решаем высокие задачи — все прекрасно. Зачем что-то менять?

- Значит, в предложениях теперь более разборчив?

- Нет, так неправильно будет сказать. Я их почти не рассматриваю — сразу говорю, что мне хорошо дома.


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