Джереми Корбин выступил за вотум недоверия Терезе Мэй 18.12.2018, 10:09

Фото: AFP

Лидер британской оппозиции требует провести голосование по Brexit на этой неделе.

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал "неприемлемым" решение британского премьера перенести на конец января парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря, сообщает «Радио Свобода».

По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.

По словам Корбина депутаты не доверяет премьеру из-за того, что она не позволила Палате общин немедленно провести голосование по соглашению о выходе из Евросоюза. Джереми Корбин зачитал в присутствии Мэй письменное требование о необходимости инициирования процедуры вынесения ей вотума недоверия.

Тереза Мэй после слов Корбина демонстративно покинула зал заседаний в парламенте.