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Российский корабль сел на мель у берегов Великобритании

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  • 18.12.2018, 12:16
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Фото: Ian Cocklin

Британская береговая охрана оцепила сухогруз «Кузьма Минин».

Российский сухогруз «Кузьма Минин» водоизмещением 16 тыс. т сел на мель у юго-западных берегов Великобритании, в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. Об этом сообщила Daily Mirror, отметив, что судно находится «в опасной близости» к берегу, сообщает РБК.

Издание сообщает, что сухогруз вышел из порта Тернезен в Нидерландах. Известно, что на борту судна экипаж из 18 российских моряков.

Агентство по морской и береговой охране Великобритании подтвердило инцидент, уточнив, что на судне нет груза и нет сообщений о каком-либо загрязнении акватории из-за происшествия. Береговая охрана оцепила место происшествия.

«Посольство в курсе ситуации. На данный момент сотрудники Консульского отдела связываются с представителями местных властей и спасательных служб для прояснения деталей происшествия», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Великобритании.

Сухогруз «Кузьма Минин» эксплуатируется Мурманским пароходством. РБК направил запрос в пароходство.


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