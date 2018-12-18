Российский корабль сел на мель у берегов Великобритании 14 18.12.2018, 12:16

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Фото: Ian Cocklin

Британская береговая охрана оцепила сухогруз «Кузьма Минин».

Российский сухогруз «Кузьма Минин» водоизмещением 16 тыс. т сел на мель у юго-западных берегов Великобритании, в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. Об этом сообщила Daily Mirror, отметив, что судно находится «в опасной близости» к берегу, сообщает РБК.

Издание сообщает, что сухогруз вышел из порта Тернезен в Нидерландах. Известно, что на борту судна экипаж из 18 российских моряков.

Агентство по морской и береговой охране Великобритании подтвердило инцидент, уточнив, что на судне нет груза и нет сообщений о каком-либо загрязнении акватории из-за происшествия. Береговая охрана оцепила место происшествия.

180 metre bulk carrier dragged anchor and grounded on west of port entrance between Swanpool and Gullyngvase beaches this morning. 18 Russian crew on board. No cargo on board, no report of pollution.



Tug on way, lifeboat standing by. Coastguard Team have cordoned off ship. — Maritime&Coastguard (@MCA_media) 18 декабря 2018 г.

«Посольство в курсе ситуации. На данный момент сотрудники Консульского отдела связываются с представителями местных властей и спасательных служб для прояснения деталей происшествия», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Великобритании.

Сухогруз «Кузьма Минин» эксплуатируется Мурманским пароходством. РБК направил запрос в пароходство.