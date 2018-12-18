Активисты и родственники политзаключенных пришли в здание ДИН в Минске

Активисты и родственники политзаключенных пришли в здание ДИН в Минске1
- 18.12.2018, 12:24
- 1,472
Протестующие требуют прекратить пытки.
Активисты и родственники политзаключенных сегодня пришли в Департамент исполнения наказаний, сообщает телеграм-канал "Баста".
Они требуют расследования пыток и угроз в отношении Ильи Воловика, Тараса Аватарова, Михаила Жемчужного и других белорусов, находящихся за решеткой по сфальсифицированным обвинениям. Собравшиеся подписали соответствующие обращения на имя руководства ДИН.
"Присутствуют журналисты и "тихари", которые ведут оперативную съемку.
Собравшиеся требуют личной встречи с начальником ДИН Олегом Маткиным.
Сотрудники ДИН требуют от активистов отойти от здания, мотивируя это тем, что оно является "режимным объектом". Вызвали ОМОН.
Активисты и родственники политзаключенных покинули здание ДИН. Никого не задержали, обращение приняли", - опубликовал телеграм-канал хронологию событий.