Активисты и родственники политзаключенных пришли в здание ДИН в Минске 1 18.12.2018, 12:24

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Протестующие требуют прекратить пытки.

Активисты и родственники политзаключенных сегодня пришли в Департамент исполнения наказаний, сообщает телеграм-канал "Баста".

Они требуют расследования пыток и угроз в отношении Ильи Воловика, Тараса Аватарова, Михаила Жемчужного и других белорусов, находящихся за решеткой по сфальсифицированным обвинениям. Собравшиеся подписали соответствующие обращения на имя руководства ДИН.

"Присутствуют журналисты и "тихари", которые ведут оперативную съемку.

Собравшиеся требуют личной встречи с начальником ДИН Олегом Маткиным.

Сотрудники ДИН требуют от активистов отойти от здания, мотивируя это тем, что оно является "режимным объектом". Вызвали ОМОН.

Активисты и родственники политзаключенных покинули здание ДИН. Никого не задержали, обращение приняли", - опубликовал телеграм-канал хронологию событий.