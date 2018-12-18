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СМИ: Ватикан признал Православную церковь Украины

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  • 18.12.2018, 12:29
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Дипломатия Вселенского патриархата победила московские интриги.

Официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем новой Православной церкви Украины.

Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря в Facebook, пишет "Украинская правда".

По его словам, фактически, новость об избрании Епифания - это знак, что ПЦУ приобретает для Ватикана субъектность.

"Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании Митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность", - написал Е.Зоря на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

По его словам, это "весьма болезненная новость для Московской патриархии, и очень весомая - для католического и всего христианского мира".

"Хотя отсутствие евхаристического единства между Католической церковью и Православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого-то церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще имеет сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги. А это значит, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса", - отмечает архиепископ.

"Возможно, именно поэтому Вселенский патриарх и назначил это событие на 6 января - чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную Церковь-сестру", - резюмировал Е.Зоря.

Как ранее сообщалось, 15 декабря Объединительный собор в Киеве объявил о создании поместной Православной церкви Украины. Предстоятелем объединенной церкви был избран Епифаний (Думенко).


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