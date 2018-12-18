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Мать украинского капитана: Сын сказал, что флот не предаст

  • 18.12.2018, 13:49

Роман Мокряк командовал катером «Бердянск» в Керченском проливе.

Родители Романа Мокряка в последний раз общались с сыном в ноябре.

Мать капитана малого бронированного артиллерийского катера Бердянск Романа Мокряка Наталья рассказала, что о плене сына узнала из ленты новостей.

По ее словам, Роман Мокряк последний раз выходил на связь с родителями в ноябре, сообщает Радио Свобода.

По словам Натальи Мокряк, Роман о морском деле задумался уже учась на последнем курсе университета. После завершения обучения принял присягу и сразу начал службу в ВМСУ в Севастополе на подводной лодке Запорожье. В момент начала оккупации Крыма Россией, Мокряк находился дома в Карловке после операции.

"С появлением первых "зеленых человечков" на полуострове, сразу собрал вещи и уехал в Крым 29 февраля. Каждый раз, когда я ему звонила и спрашивала, как там, он повторял одну и ту же фразу: "Все хорошо. Новости не смотри", - говорит Наталья Мокряк.

По ее словам, после возвращения из Крыма она пыталась уговорить сына завершить военную службу.

"Я говорила, что не хочу больше переживать это, к тому же на востоке началась война. Он сказал, что флот не предаст. В принципе, в случае с Ромой его уговаривать или просить изменить мнение не имеет никакого смысла. Он всегда сам решения принимает и сам ответственность за него берет", - добавила женщина.

Отец Романа, Николай Мокряк, также долгое время служил на флоте, после событий 2014 года ушел добровольцем в АТО. Вернулся в октябре этого года, вспоминает, что ни разу не был у сына в Одессе, где он служил после оккупации Крыма.

Комментируя агрессию РФ в Керченском проливе мужчина говорит, что украинские моряки все сделали правильно, отмечает, не покинули ни судна, ни друг друга: "Если наши ребята смогли их так погонять, значит они на своем месте. А вывод прост: флот своих; бросает".

За это время ни у него, ни у его жены Натальи не было никакой возможности связаться с сыном. Поэтому в конце разговора они попросили сказали несколько слов Роману, надеясь, что он их сможет услышать или прочитать: "Мы тебя, сынок, очень-очень любим, гордимся тобой и верим, что скоро встретимся. Держись, будь мужественным, мы всегда с тобой!"

Ранее сообщалось, что Роман Мокряк отказался давать показания российским следователям до освобождения всех членов экипажа бронекатера, захваченных вместе с ним в районе Керченского пролива.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.


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