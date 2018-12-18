Прокуратура заявила о косвенной вине милиции в еще одном убийстве 3 18.12.2018, 13:57

1,291

Инцидент произошел в Осиповичском районе.

Милиция не контролировала жителя Осиповичского района, который 14 раз привлекался к уголовной ответственности, и это привело к тому, что он убил сожительницу. Так считает прокуратура Могилевской области. Это уже второй подобный случай, сообщает tut.by.

23 ноября пара выпивала, поссорилась, мужчина ударил собутыльницу ножом в бедро — и попал в артерию. Женщина истекла кровью и умерла. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

По мнению прокуратуры Осиповичского района, убийства не произошло бы, если бы милиция контролировала подучетного мужчину. Рапорты о нем были формальными, считают проверяющие.

Подозреваемый в убийстве уже 14 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого телесного повреждения, хулиганство, изнасилование. Женщину не раз привлекали к административной ответственности, но ни разу не направляли в лечебно-трудовой профилакторий. Оба не работали, выпивали.

На заседание совета общественного пункта охраны правопорядка Протасевичского сельского исполкома подозреваемого приглашали лишь в июле — он не явился. А в октябре за распитие алкогольных напитков в общественном месте «совет ограничился предупреждением».

Первый заместитель прокурора Могилевской области Олег Пимашков потребовал у начальника Осиповичского РОВД устранить нарушения и привлечь к ответственности тех, кто их допустил.

Косвенную вину милиции прокуратура видит и в убийстве двух девушек в Бобруйске, по которому сейчас идет слушание в суде. Силовики «не контролировали должным образом поведение подучетного лица», то есть обвиняемого. В результате должностных лиц УВД Бобруйского горисполкома привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности.