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Доллар и евро подорожали на торгах в Минске

  • 18.12.2018, 13:58

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 18 декабря доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0021 и составляет Br2,1262 (на торгах 17 декабря - Br2,1241 за $1).

Евро вырос на Br0,0099 до Br2,4132 (17 декабря - Br2,4033 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0064 до Br3,1849 за 100 российских рублей (17 декабря - Br3,1913 за 100 российских рублей).


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