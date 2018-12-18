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Amnesty International: Требуем немедленно снять все обвинения с Дмитрия Полиенко

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  • 18.12.2018, 14:04
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Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Активиста могут повторно признать узником совести.

Amnesty International призывает белорусские власти прекратить кампанию преследования Дмитрия Полиенко.

«Если Дмитрий подвергнется каким-либо санкциям, его статус узника совести будет немедленно восстановлен», - заявила кампейнер по Беларуси в Amnesty International Айша Юнг.

«Мы призываем белорусские власти немедленно снять все обвинения с бывшего узника совести Дмитрия Полиенко и прекратить кампанию преследования активиста», говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.

«Дмитрий вышел на свободу 24 октября и должен был почти ежедневно появляться в милицейском участке, чтобы слушать «лекции о трудоустройстве».

Недавно Дмитрий отказался это делать, в результате чего ему предъявили обвинение по статье 23.4 Административного кодекса (неподчинение законному требованию сотрудника милиции), за это он может быть оштрафован или приговорен к 25 дням заключения.

Дмитрий Полиенко рассказал нам, что лекции не были частью условий его освобождения. Он настаивает на том, что он должен быть свободен в поиске и выборе своей работы и что действия милиции по сути являются преследованием.

Судебное заседание по делу Дмитрия было отложено во второй раз, кроме того Полиенко получил повестку в участок для повторного рассмотрения его дела».

«То, что мы видим, - это продолжающаяся кампания преследования активиста, на этот раз во главе с начальником местной милиции. Это должно прекратиться», - сказала Аиша Юнг, кампейнер по Беларуси в Amnesty International Eastern Europe & Central Asia.

«Дмитрий отбыл полное наказание, и теперь ему должны позволить в полной мере пользоваться своими правами и свободами. Если Дмитрий подвергнется каким-либо санкциям, его статус узника совести будет немедленно восстановлен. Нет никаких законных оснований для предъявления ему каких-либо обвинений», - заявила Айша Юнг.

В августе 2017 года Amnesty International уже признавала Дмитрия Полиенко узником совести. Работники Бобруйской колонии, в которой Дмитрий провел полтора года, по информации правозащитников, намеренно создавали тяжелые условия для активиста. По мнению милиционеров, вышедший на свободу в октябре недавний узник совести Полиенко обязан ежедневно (кроме выходных и понедельника) ходить в РУВД Заводского района и с 17.00 до 18.00 слушать «лекции о трудоустройстве».

Дмитрий Полиенко подал жалобу в прокуратуру на сомнительное, с юридической точки зрения, требование посещать «лекции». Не дожидаясь решения прокуратуры, судья Анастасия Осипчик присудила штраф в размере 980 рублей. Следующий суд запланирован на завтра, 19 декабря. Дмитрию Полиенко грозит новый штраф или административный арест.


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