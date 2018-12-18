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Stratfor: Что ждет Россию и ее соседей в 2019 году

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  • 18.12.2018, 14:16
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Американская частная разведка опубликовала прогноз.

Евразия — это самый большой регион в мире. Он соединяет Восток с Западом и является сухопутным мостом, граничащим с Европой, Азиатско-Тихоокеанским регионом, Ближним Востоком и Южной Азией. Границы этого огромного массива суши формирует Европейская равнина, Карпатские горы, горы Южного Кавказа, горная система Тянь-Шань и Сибирь. Сердцем Евразии является Россия, которая на всем протяжении своей истории с переменным успехом пыталась распространить свое влияние на самые дальние рубежи Евразии. Цель такой стратегии заключается в том, чтобы изолировать страну от внешних сил. Но такая стратегия порождает конфликт на всех окраинах России, из-за чего Евразия почти постоянно находится в состоянии нестабильности, пишет Stratfor (перевод – inosmi.ru).

Ключевые тенденции на 2019 год

Наращивание военной мощи и активизация гонки вооружений

Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году приведет к дальнейшему наращиванию военной мощи в США и России, и особенно на окраинах Европы. Польша, Румыния и прибалтийские государства будут проявлять наибольшее желание разместить у себя дополнительные американские силы и средства. Но пройдет не менее года, прежде чем Соединенные Штаты развернут в этом регионе ракеты средней дальности. Россия, со своей стороны, будет наращивать свое военное присутствие и силы в Калининградской области, на западе страны, в Крыму и на Черном море. Переговоры между Вашингтоном и польским правительством о создании постоянной американской военной базы в стране продолжатся, но строительство в 2019 году вряд ли начнется.

Не ограничиваясь нагнетанием военной истерии, Россия в 2019 году будет реально наращивать свое военное присутствие на периферии бывшего Советского Союза.

Россия, в свою очередь, будет прилагать усилия для наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры в Беларуси, в том числе, пытаясь открыть там авиабазу. Еще один фронт в продолжающемся российско-украинском конфликте будет формироваться в Азовском море. Обе страны будут наращивать там военно-морские силы, а США станут оказывать военную помощь Украине. Из-за выхода США из ДРСМД под угрозой окажутся и другие соглашения по контролю вооружений, однако это не приведет к полному разрыву между Россией и Соединенными Штатами в вопросе подписанного в 2010 году договора СНВ-3, который накладывает на обе страны ограничения по количеству развернутых ядерных боезарядов.

Россия будет активно проводить гибридную войну против западных стран и ориентирующихся на Запад государств, вмешиваясь в их национальную политику, ведя пропаганду, осуществляя кибератаки и тайные операции в попытке ослабить единство ЕС и НАТО. Майские парламентские выборы в Евросоюзе дадут России возможность поддержать во всей Европе крайне правые партии и силы, выступающие против истэблишмента, особенно в Венгрии, Италии и Франции. Россия также нацелится на балканские государства, особенно на Сербию, Македонию и Черногорию. Осуществляя там политическое вмешательство, используя тактику дезинформации и экономические льготы, она будет пытаться затормозить идущие там процессы евроинтеграции. Наибольшего результата в своей гибридной войне Москва добьется в Молдавии, где в феврале состоятся парламентские выборы, которые наверняка принесут политический успех промосковской Социалистической партии. Молдавия в итоге будет углублять связи с Россией, одновременно заморозив (а то и вообще прекратив) усилия по интеграции с Евросоюзом.

Запад в противовес российской гибридной тактике будет наращивать санкционное давление, одновременно активизируя и координируя свои действия в области кибербезопасности и контрпропаганды.

Можно ожидать, что Соединенные Штаты будут вводить санкции против новых российских чиновников и организаций, одновременно перекрывая каналы торговли, а может, и понижая уровень дипломатических связей. Американский конгресс может надавить на Белый дом, чтобы тот пошел на более радикальные меры против российского государственного долга или запретил долларовые операции с крупнейшими государственными банками России. В Евросоюзе санкции будут вызывать гораздо более неоднозначную реакцию, однако этот блок сохранит их. Россия будет стараться защититься от санкций, увеличивая валютные запасы и объем средств в фондах благосостояния, диверсифицируя торговые связи и уменьшая свою зависимость от долларовых операций за счет их сокращения. Это позволит ей избежать крупного экономического кризиса в 2019 году. По мере того как США будут наращивать помощь в сфере безопасности таким прозападным странам как Украина и Грузия, они также поведут борьбу против российского влияния в государствах, которые прочнее вошли на орбиту Москвы, скажем, в Армении и Узбекистане.

Бросая вызов американскому миропорядку

Россия будет стремиться к расширению своих связей во всем мире и активизировать свое участие в мировых делах, стараясь ослабить гегемонию Запада и бросая вызов мировому порядку, в котором главенствуют США. В фокусе таких российских усилий будет Китай, чья заинтересованность в противодействии Вашингтону в рамках соперничества великих держав совпадает с устремлениями России. В 2019 году Россия и Китай будут наращивать экономические и энергетические связи, а Пекин увеличит капиталовложения в строительство заводов, трубопроводов, автомобильных и железных дорог и прочих объектов инфраструктуры в России, особенно на Дальнем Востоке. Две страны будут также развивать военные связи, расширяя масштабы двусторонних и многосторонних военных учений, например, под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

Москва и Пекин продолжат торговлю оружием, несмотря на санкционное давление со стороны США и свое соперничество за рынки вооружений.

В Азии Россия будет также стремиться к укреплению экономических отношений с Японией, хотя их неразрешенный территориальный спор из-за Курильских островов помешает существенному расширению связей. Россия продолжит оказывать политическую поддержку и экономическую помощь Северной Корее, содействуя реализации инфраструктурных проектов в масштабах всего полуострова. Одновременно она будет сопротивляться санкциям, введенным США против Пхеньяна, и действовать в обход этих мер. На Ближнем Востоке Россия будет как и раньше оказывать военную поддержку сирийскому президенту Башару Асаду и укреплять связи с Ираном, видя в нем рычаг давления на Соединенные Штаты.

Внутренние проблемы России

Непопулярные экономические реформы типа повышения пенсионного возраста и увеличения НДС будут вызывать протесты в стране, которые станут подстегивать деятели оппозиции, такие как Алексей Навальный. Кремль в ответ на демонстрации протеста станет закручивать гайки, осуществлять политические перестановки и будет выборочно идти на уступки требованиям общества. Господствующие позиции правящей партии «Единая Россия» будут ослабевать, а партии системной (или дружественной по отношению к Кремлю) оппозиции, такие как КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» в сентябре на региональных выборах поспорят за губернаторские кресла и парламентские мандаты.

В 2019 году внутренние волнения в России могут продолжиться, однако борющимся с властью президента Владимира Путина политическим партиям будет сложно бросить ему серьезный вызов.

Оппозиционные партии станут расширять сотрудничество друг с другом в попытке создать более мощный фронт противодействия «Единой России». Президент Владимир Путин пусть с опаской, но разрешит такие действия во избежание усиления несистемных оппозиционных сил. Что касается сферы безопасности, то Россия проведет перестановки в руководстве ведомства военной разведки ГРУ после серии скандальных операций за рубежом, перераспределив часть его обязанностей и средств между другими органами безопасности, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР).


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