Водитель: Отлучился на пять минут, но авто все равно эвакуировали 14 18.12.2018, 14:34

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Барановичский автомобилист пытается выяснить правду.

Все помнят про важность запятой во фразе "казнить нельзя помиловать", про избитое выражение "следовать букве закона". Каким бы нудным и мелочным это ни казалось, но именно такая скрупулезность в юридической науке имеет принципиальное значение, сообщает abw.by.

Как в случае с барановичским автомобилистом Юрием Бурбой, который взялся доказывать, что выполнил остановку под знаком "Стоянка запрещена" и правило пяти минут не нарушал. Впрочем, разбирательство по делу потянуло за собой еще много интересных деталей: и то, как с феноменальной скоростью удалось эвакуировать автомобиль, и когда надо составлять протокол осмотра ТС, и как искать свидетелей…

"Такие правила"

- 27 сентября в 10.26 я приехал к дому №7/2 на улице Наконечникова в Барановичах. Оставил свою машину на несколько минут под знаком "Стоянка запрещена", а когда вернулся, автомобиля не было, - говорит Юрий.

Наш герой - мастер по ремонту компьютеров. По названному им адресу располагается барановичская средняя школа №18, которую он также обслуживает.

- У меня очень сильно болит сустав, - поясняет мужчина. - Накануне был у врача, прописали много всяких лекарств. Дойдя до школы, я понял, что боль не перенесу. Поковылял назад к машине, а машины-то и нет.

Обнаружив отсутствие автомобиля, Юрий сразу же позвонил в милицию и узнал, что его автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Удивленный мужчина, по его словам, сразу же поспешил туда.

- Приехал, спросил сотрудника ГАИ, почему эвакуировали мой автомобиль. Тот ответил, что у него есть вещественные доказательства. Покажите. Он мне продемонстрировал фото с моим автомобилем и временем 10.29 на фото. "Хорошо, - говорю, - но там же стоит знак "Стоянка запрещена", а не "Остановка запрещена". Покажите мне любую фотографию, например, в 10.23, где стоит мой автомобиль, и тема закрыта.

Остановка транспортного средства - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также более чем на 5 минут, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров либо загрузки (разгрузки) транспортного средства.

Правила дорожного движения Юрий знает хорошо, прекрасно помнит, что знак "Стоянка запрещена" предполагает возможность остановки под ним не более 5 минут. Тем более он уверен, что оставлял свой автомобиль не более чем на 4 минуты и на этот счет был спокоен.

У нас же возник логичный вопрос: как сотрудники ГАИ умудрились эвакуировать автомобиль за такое короткое время? В ответ Юрий предоставил нам запись движения эвакуатора: тот простоял рядом с его машиной ровно 2 минуты 54 секунды. Случившееся мужчина считает совпадением: "Я только припарковался - и тут же поехал этот автомобиль".

Также принципиальный водитель не поленился и повторил маршрут движения эвакуатора.

Но если соблюдать все законодательные нормы, регулирующие процесс эвакуации, возможно ли физически управиться за такое короткое время? Только на заполнение протокола может уйти около 5 минут.

В протоколе осмотра должны быть указаны:

дата и время проведения осмотра, составления протокола;

должность, ФИО сотрудника ГАИ, составляющего протокол;

место, с которого производится принудительная отбуксировка;

тип и марка (модель) транспортного средства, его регистрационный знак;

результаты осмотра, перечень имеющихся видимых дефектов и повреждений машины;

высказанные участниками осмотра (например, двумя понятыми) замечания (при их наличии);

наименование организации, которой принадлежит средство эвакуации, ФИО лица, осуществляющего эвакуацию;

наименование организации, которой принадлежит охраняемая стоянка, адрес охраняемой стоянки, куда будет помещено транспортное средство, ФИО лица, принявшего авто на хранение.

Один экземпляр протокола остается на штрафстоянке, второй - в ГАИ, третий вручается собственнику при возврате машины.

Где же правда?

А правда в том, убежден Юрий, что инспекторы ГАИ грубо нарушили порядок эвакуации автомобиля и вообще эвакуировали незаконно, что он и пытается доказать по сей день.

По словам нашего героя, то, что дело нечисто, он понял еще на штрафстоянке, когда беседовал с инспектором:

- Он заявил, что у него есть фотографии, где мой автомобиль стоит в 10.23. Я-то знаю, что припарковался в 10.26, но фотографии попросил показать. А показать, как инспектор мне сказал, он не может, а может якобы только начальник ГАИ. "Хорошо, - говорю, - пусть показывает начальник ГАИ". А он мне: "Так если вы упираетесь, я на вас протокол составлю".

И поскольку автовладелец действительно "упирался", то есть не соглашался с правонарушением, протокол был составлен.

Как заверил нас Юрий, в процессе составления протокола он предложил инспектору ГАИ посмотреть видео с его регистратора, где время точно указано, но тот отказался. Также мужчина поинтересовался, с какой вообще стати на него сейчас составляется протокол, ведь конкретно этот инспектор не видел, что Юрий стоял под запрещающим знаком более 5 минут. На что инспектор ответил, что у него есть два свидетеля - водитель эвакуатора и крановщик. По протоколу время эвакуации автомобиля - 10.30.

Из показаний водителя эвакуатора следует, что он лично видел, что автомобиль Юрия уже был припаркован в 10.23, а в 10.30 эвакуирован:

При этом видео с регистратора автомобиля Юрия, которое точно отображало время его парковки по указанному адресу, в ГАИ рассматривать так и не пожелали.

- Видео на регистраторе отличается ровно на один час, синхронизацию с сетями сотовой связи ГАИ делать не хотят, - горячится мужчина. - Видео подтверждает не только время моей парковки, но и то, что я двигался со стороны, противоположной эвакуатору, и мимо магазина не проезжал.

1 октября прошло первое рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Юрия Бурбы по ч.4 ст.18.22 КоАП. Юрий сразу же обратился к начальнику ГАИ Александру Силицкому с просьбой предоставить ему фотографии, доказывающие, что припарковался он раньше 10.26, а значит, его автомобиль простоял под запрещающим знаком более 5 минут.

- Материалы дела, как он мне сказал, я не имею права смотреть. А фотографии... Он полистал и сказал, что у них нет таких фотографий. Я спросил: так чего вы от меня хотите? А он говорит: "У нас есть видео с нагрудного видеорегистратора инспектора ГАИ, где видно, как ваш автомобиль простоял больше пяти минут. Но я вам его показать не могу, потому что оно находится в Бресте..." - "Почему я тут, а доказательства в Бресте?" - "Такие правила".

"Какая разница, какой там автомобиль?"

По словам Юрия, начальник ГАИ пообещал показать ему эту запись через три дня, 4 октября. В назначенный срок наш герой явился на прием, однако записи снова не увидел. Как заверил нас Юрий, начальник сказал ему, будто видео случайно стерлось.

Однако в 200 метрах от места парковки есть магазин, на котором установлены камеры.

Юрий решил, что это его шанс доказать свою правоту, и попросил у владельцев магазина фото с камеры наблюдения, которая зафиксировала проезжающий мимо эвакуатор с уже загруженным на него автомобилем Юрия… в 10.30.

После этого начальник ГАИ, как сказал нам Юрий, согласился с тем, что дело надо еще рассматривать. В тот магазин отправился инспектор ГАИ и сделал записи: первая - в 10.23 мимо магазина проезжает пустой эвакуатор, вторая - в 10.30 эвакуатор проезжает уже с загруженным на него автомобилем Юрия. Сам Юрий мимо магазина не проезжал, о чем свидетельствует видеозапись с регистратора его автомобиля.

Одновременно в деле появился еще один кадр - с проезжающим мимо магазина автомобилем темного цвета. В ГАИ решили, что это и был автомобиль нашего героя, о чем сделали соответствующую запись в его деле.

Следует заметить, что автомобиль Юрия имеет серебристые бамперы, которые даже при плохом освещении и на фото плохого качества видны очень отчетливо.

Автомобиль же, который инспекторы ГАИ приняли за принадлежащий Юрию, по словам нашего собеседника, имел равномерную окраску, был другого цвета и даже имел другую форму фар. Он мельком увидел его изображение в материалах дела, но отснять, по словам Юрия, ему ее позволили. В итоге сотрудники ГАИ вынесли постановление о виновности автомобилиста и выписали ему штраф 1 б.в.

Мужчина решил, что пора идти в суд.

В зале судебных заседаний, по словам Юрия, тоже началось интересное. В попытках доказать суду виновность автомобилиста в административном правонарушении старший инспектор отдела пропаганды ГАИ заявил, будто бы протокол эвакуации авто можно составлять после эвакуации автомобиля.

Постановление Совета Министров от 17 октября 2014 г. №986 "Об утверждении Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства"

Глава 2

7. При принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортного средства сотрудником Государственной автомобильной инспекции проводится осмотр такого транспортного средства с соблюдением требований статьи 10.13 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, о чем составляется протокол. При наличии возможности производится фото- или видеосъемка транспортного средства, материалы которой приобщаются к делу об административном правонарушении, о чем делается отметка в протоколе.

- В ГАИ со мной общался начальник ГАИ Силицкий, в суде - майор Шулейко. В суде последний стал утверждать, мол, какая вообще разница, какой там автомобиль!..

Решение суда было в пользу Юрия: постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Теория большого облома

Окрыленный успехом мужчина подал жалобу на действия сотрудников ГАИ в Генеральную прокуратуру и уже думал, что можно праздновать победу. Но ошибся.

Ответ Генеральной прокуратуры на его жалобу на действия сотрудников ГАИ ясно дал понять: к ответственности инспекторов никто привлекать не будет. Более того, прокурор усомнился в законности получения Юрием вещественного доказательства - фотографии с камеры наблюдения магазина "Санта".

Дело было пересмотрено. И хотя суд не опознал в автомобиле, проезжавшем мимо магазина в 9.55, автомобиль нашего читателя, в ГАИ этот автомобиль снова "узнали". Вердикт - виновен, штраф одна базовая.

Также Юрий обратил наше внимание на интересный эпизод, который может впоследствии сыграть важную роль в исходе дела. В постановлении фигурируют показания социального педагога и уборщицы школы. Последняя якобы видела, будто он в тот день пробыл в школе около 25 минут, соответственно на это же время оставил под запрещающим знаком свой автомобиль. Юрий опровергает эту информацию:

- Как это возможно? Я же даже в школьном журнале у вахтера не отметился!

Мы связались с начальником ГАИ г. Барановичи Александром Силицким. От подробных комментариев по ситуации Юрия он наотрез отказался, однако согласился дать некоторые пояснения. В частности, относительно якобы имевшей место отправки вещественных доказательств в Брест. Если кратко, начальник ГАИ опроверг эту информацию:

- Нет у нас таких процедур. У нас все происходит в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях, если это касается именно административных правонарушений. Что касается данного дела (Юрия Бурбы. - Прим. авт.), я никакую информацию распространять не буду, потому что данный человек, я знаю, предоставляет всем средствам массовой информации недостоверную информацию.

Мы нашли в Сети лишь одну публикацию, касающуюся дела Бурбы, на местном портале "Интекс-Пресс".

В настоящий момент упорный автомобилист все еще не сдается. Только чем все закончится? Увидим.