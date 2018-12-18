Япония сделает авианосцы из эсминцев и купит до 150 истребителей F-35 3 18.12.2018, 14:38

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Флот страны впервые после Второй мировой войны примет авианосцы на вооружение.

Японии в ближайшие годы переоборудует два своих вертолетоносца в авианосцы и закупит для них партию истребителей пятого поколения. Об этом со ссылкой на заявления Токио сообщает AFP (перевод – liga.net).

Таким образом, у Японии впервые после Второй мировой войны появятся авианосцы. Власти говорят, что не идут вразрез с Конституцией страны, которая после войны жестко ограничивает Японию в плане ударных войск и зиждется исключительно на оборонной стратегии.

"Мы обеспечим количество и качество для нашей обороны. Все, что потребуется, чтобы соответствовать быстро меняющимся условиям мировой системы безопасности", - сказал главный секретарь Кабмина Японии Ёсихидэ Суга.

Утвержденный сегодня пятилетний план модернизации предполагает рекордные расходы на оборону в размере 27,47 трлн иен (примерно $244 млрд, — ред.) до марта 2024 года.

В плане — модернизация двух эсминцев класса "Идзумо" с плоской палубой, чтобы они могли нести и запускать истребители короткого взлета и вертикальной посадки — вроде американских F-35B:

В течение 10 лет Токио закупит 42 такие боевые машины: это, вероятно, будут именно F-35B. Кроме того, за тот же период ВВС Японии получат 105 истребителей в модификации F-35A. На эти закупки уйдет до $9 млрд.