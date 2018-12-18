Ольга Николайчик: Если понадобится – будем приходить в ДИН и дальше 1 18.12.2018, 14:44

1,110

Активисты требуют расследовать пытки против политзаключенных.

Активисты и родственники политзаключенных сегодня пришли в Департамент исполнения наказаний. Они требуют расследования пыток и угроз в отношении Ильи Воловика, Тараса Аватарова, Михаила Жемчужного и других белорусов, находящихся за решеткой по сфальсифицированным обвинениям. Собравшиеся подписали соответствующие обращения на имя руководства ДИН.

Активистка «Европейской Беларуси» Ольга Николайчик рассказала телеграм-каналу «Баста» о том, чем закончился визит:

«Угрозы, издевательства и пытки в отношении белорусов, находящихся за решеткой, причем не только над политзаключенными, но и над всеми остальными, переходят все границы. Мы подготовили коллективное обращение от общественности, творческой интеллигенции Беларуси, ветеранов труда, бывших военнослужащих, активистов, чтобы наконец прекратить этот беспредел. Его у нас приняли, пообещали сегодня до 17:00 дать информацию о том, что с ним будет далее.

При этом на прием к начальнику ДИН нас не пустили. С родственниками политзаключенных согласился поговорить только его первый заместитель. Он пообещал разобраться с фактами нарушения прав заключенных, о которых стало известно в последнее время. Несколько раз спрашивал у мамы Тараса Аватарова о том, зачем им — родственникам — такая большая «группа поддержки», почему в здании ДИН находятся активисты и правозащитники.

Если пытки, угрозы и издевательства не прекратятся, если не будет проведено расследование тех фактов, о которых уже стало известно общественности — будем приходить и дальше».