Фельштинский: Есть способ проучить Путина 6 18.12.2018, 14:54

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Мы имеем дело с КГБшником среднего уровня.

Российская Федерация продолжает вести гибридную войну не только с Украиной, но и со всем миром. Нагнетая обстановку с помощью пророссийского лобби, Владимир Путин шаг за шагом дестабилизирует ситуацию в Европе и США. Вмешательство в выборы в американский Конгресс, нарушение выполнения договора РСМД, подогревание протестных акций во Франции – Кремль наносит свои удары точечно, тем самым обращая ситуацию в свою пользу.

Какими будут последствия диверсионной войны РФ против Запада, чем обернутся напряженные отношения между Россией и США, собирается ли Путин начать Третью мировую войну и что будет с Украиной – OBOZREVATEL узнавал у американского историка российского происхождения Юрия Фельштинского.

– Дональд Трамп отменил официальную встречу с Владимиром Путиным в Аргентине из-за конфликта Украины и РФ в районе Керченского пролива. Но неофициально короткая встреча все же состоялась. По словам Путина, стороны обсудили ситуацию с захватом украинских кораблей и экипажа, но каждый остался при своем мнении. Как этот инцидент скажется на двусторонних отношениях между странами?

– Нужно понимать, что Трамп отменил встречу не в знак протеста против очередного акта агрессии Путина, а для того, чтобы ему не пришлось публично осуждать Путина, потому что Трамп знал, что ни одного критического слова в отношении Путина он произнести не может. Так что президент США отменял эту встречу ради себя, чтобы не подставлять себя под критику, как это было после его встречи с Путиным в Хельсинки.

Если бы Трамп встретился с Путиным и подверг его публичной критике, нам было бы о чем говорить. А в данном случае мы имеем дело с очередным маневром Трампа, цель которого подстроиться под Путина так, чтобы на это не обратило внимание общественное мнение США и мира. И теперь "отказ" американского президента встречаться с Путиным для разговора воспринимается как своеобразный протест против действий России, в то время как Трамп имел в виду прямо противоположное – в очередной раз отказаться от критики российского руководства.

– Именно после захвата украинских кораблей с экипажем в Керченском проливе стали поступать сообщения о наращивании военной мощи со стороны России на границе с Украиной, а также в Крыму. Ситуация очень накалена, и тут хотела бы спросить, решится ли Владимир Путин на широкомасштабное наступление? Тут же говорят, что после блокады Азовского моря у России есть все шансы заблокировать украинские порты и в Черном море. Как думаете, какое может быть развитие ситуации?

– Зимой крупномасштабные наземные операции против Украины, как мне кажется, Путин проводить не будет, хотя мы знаем о сосредоточении российской бронетехники на границе. Есть ли у Путина возможность без потерь для российского флота наносить удары по Украине на море и с моря? Думаю, что есть. Проблема в том, что при столкновении заведомо более сильного противника (России) с заведомо более слабым (Украиной) последний всегда обязан рассматривать тот или иной агрессивный шаг России как намеренную провокацию Путина.

В какой момент терпение Украины закончится, и она "поддастся на провокацию" и начнет реагировать – сказать сложно. Это очень тонкая психологическая игра в политическом покере, где у Путина, к сожалению, есть очевидное преимущество, так как он ведет наступательную войну, а Украина – оборонительную.

У Украины нет задачи переходить российскую границу, вторгаться на российскую территорию, топить российский флот и наступать танковыми колоннами (потому как, для чего иначе сосредотачивать танки на границе?) на столицу соседнего государства. У Путина такая стратегическая установка в отношении Украины есть. Разумеется, в противостоянии российской агрессии Украине нужны союзники. Их поиск – самая сложная и ответственная задача украинского правительства.

– Готова ли Америка давить на РФ из-за Украины, и к каким методам может прибегнуть?

– Если под Америкой иметь в виду президента Трампа и Белый дом, то есть администрацию президента, то нет, не готова. И не просто не готова, а, наоборот: Трамп преследует прямо противоположные цели – сдать Путину все, что можно, в том числе и Украину.

Другое дело, что возможности Трампа ограничены. Он все-таки не диктатор в США. Он всего лишь президент. Есть Сенат и Конгресс. Есть Пентагон. После последних выборов в Конгресс, когда там большинство получили демократы, противостоящие Трампу, его возможности с января 2019 года будут еще более ограничены, по сравнению с периодом 2017-2018 годов.

К тому же, большинству американцев понятно, что Россия действительно вмешивалась в американские выборы на стороне Трампа. Кого-то (примерно 50% населения) это волнует. Кого-то (примерно 40% населения) это не волнует вообще. Но факт остается фактом. Давить на Россию в такой ситуации, когда нет единства Конгресса и Белого дома, достаточно сложно. И Украина здесь даже не главный повод для давления. Главный – гибридная война России против США, вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Поскольку кандидат России – Дональд Трамп – на этих выборах победил, то, естественно, он всячески препятствует расследованию совершенного им и Путиным преступления.

– В контексте эскалации конфликта, как вы думаете, сможет ли США предоставить Украине военную помощь?

– Формальный ответ на этот вопрос: да, конечно. Так как вопрос о военных поставках во многом зависит именно от Конгресса и Пентагона, а не от президента, я думаю, формально говоря, Украине ничего не грозит. Президент может наложить на решение Конгресса о военных поставках вето. Но в сложившейся ситуации вето президента будет легко преодолено двумя третями голосов Конгресса, так что Трамп вряд ли будет рисковать очередным публичным поражением.

Тут больше вопрос в масштабах этой военной поддержки, вопрос в том, какой эта помощь будет и насколько она может быть глобальной, крупномасштабной и определяющей в смысле превентивного предупреждения российской агрессии. И здесь, конечно, мы должны обсуждать не формальную помощь, а реальную. Я не знаю на этот вопрос ответа.

Приводя Трампа в Белый дом, Путин рассчитывал на то, что в грядущей войне против Украины Трамп станет его открытым союзником и США не окажут помощи Украине, а, наоборот, публично поддержат Путина политически, признав право России на насильственное присоединение Украины (в благодарность за оказание Трампу помощи во время предвыборной кампании против Хиллари Клинтон). На это сегодня Путин рассчитывать не может, так как из-за начавшегося в США скандала о российском вмешательстве в американские выборы, руки Трампа во многом связаны и своих обязательств перед Путиным он выполнить не может.

Встреча Путина и Трампа: в США пошли на решительный шаг из-за Украины

Тем не менее Трамп, конечно же, является тормозом для всех тех американских институтов – Конгресса и Пентагона прежде всего – которые готовы были бы в условиях непрекращающейся российской агрессии против Украины оказать Украине ту или иную помощь. Ту или иную, подчеркиваю. Потому что на открытое военное вмешательство США или НАТО на стороне Украины, я думаю, рассчитывать неправильно.

– Вы писали, что цель Путина – захватить Европу. У него это получится? Ожидать ли миру Третьей мировой войны или наученная горьким опытом Европа все же сможет противостоять?

– Европу даже Сталину захватить не удалось. Так что столь прямолинейной задачи Путин перед собой не ставит. Стратегически он рассчитывает добиться роспуска НАТО, развала Евросоюза, присоединения к Российской Федерации тех или иных бывших советских республик; через вмешательство в выборы в европейских странах Путин планирует привести к власти своих марионеток в Европе, типа нынешнего президента Земана в Чехии.

Конечно, Путин работает и над радикализацией, точнее "фашисизацией" Европы в целом. Британия проголосовала за выход из Евросоюза. Во Франции сейчас российские "тролли" и новостные ресурсы активно участвуют в подогревании протестных настроений французов (как это с успехом, может быть не столь масштабно, делалось во время предвыборной кампании и в США). Путин наносит ущерб везде, где это возможно. Это - диверсионная война, которая Путину обходится дешевле традиционной.

Если Евросоюз развалится, на что надеется Путин, отхватывать от Европы страну за страной станет намного проще. Но не нужно считать, что речь идет только о военной оккупации, как было в советские годы. "Гибридная война" - это что-то типа "перманентной революции" Троцкого. Это непрекращающееся наступление всеми возможными, но при этом разнообразными, способами, это непрекращающаяся подрывная деятельность и нанесение ударов при каждом удобном случае.

Это, повторюсь, установка на постоянное нанесение "противнику" ущерба. А противник для Путина – весь мир, не вошедший еще в орбиту Кремля. Конечная цель – подчинение Европы и США, уставших сопротивляться спецоперациям Кремля, сдавшихся под угрозой ядерного шантажа России. Это то, как видит свою войну с цивилизованным миром и свою победу над ним Путин. Конечно, такие расчеты следует признать утопическими. Но ведь мы имеем дело с человеком, ментальность, культура и эрудиция которого не ушла выше уровня подполковника советского КГБ. Это очень важно понимать и учитывать. Мы имеем дело с КГБшником среднего уровня.

Третья мировая война будет прежде всего концом Путина, режима Путина и Российской Федерации в том виде, в котором она существует сегодня. Путин прекрасно это понимает. Но Путин не планирует начинать Третью мировую войну. Впрочем, ни Первую мировую войну, ни Вторую, намеренно никто не начинал. Мы только задним числом узнавали, что начавшийся военный конфликт в историю войдет как мировая война. Так и в этот раз может оказаться, к сожалению.

– Возможный выход США из договора по РСМД. Есть ли вероятность его сохранения или пересмотра с присоединением Китая?

– Я не военный эксперт – говорю Вам откровенно. Я не знаю, что именно применительно к жизни обычного среднего человека означает сохранение или нарушение договора по РСМД. Я подозреваю, что для всех нас это достаточно технический момент, не имеющий к нашей жизни отношения.

Какое отношение этот договор имел к российскому вторжению в Грузию в 2008 году? Никакого. Какое отношение этот договор имел к российскому вторжению в 2014 году в Украину? Никакого. Поэтому, конечно же, иногда мне кажется, что все эти публичные дискуссии о сохранении, или несохранении договоров типа РСМД являются своеобразным отвлечением общественного внимания от реальных политических проблем. Повторяю, из этого не следует, что Россия не нарушает тех или иных технических пунктов того или иного технического военного соглашения. Уверен, что нарушает. Но это не главная наша проблема сегодня. Главная: это настрой Путина на дестабилизацию Европы, включение в сферу влияния России Восточной Европы и захват европейских территорий, ранее входивших в состав СССР.

– На фоне этой новости оборонный комитет Совета Федерации предлагает обновить ядерную доктрину РФ. Есть опасения внесения в документ пункта о возможном нанесении превентивного ядерного удара. Что опять задумали в Кремле?

– Ничего принципиально нового там не придумали. Нас уже несколько лет, начиная с документального фильма "Миропорядок", в котором поучаствовал Путин, шантажируют тем, что "в случае чего" Россия начнет термоядерную атаку против всего цивилизованного человечества. Как именно Россия обновляет свою термоядерную программу, конечно же, имеет значение для военных технических экспертов, которые занимаются контролем над вооружениями России. Но к теме оккупации Крыма, прямо скажем, это отношения не имеет.

Я не думаю, что Путин искренне планирует начинать термоядерную войну. Я думаю, что Путин правильно рассчитал, что шантаж такого типа атакой на всех подействует устрашающе, и под прикрытием этой теоретической возможности можно будет по кусочкам отхватывать от Европы один регион за другим. То Абхазию, то Южную Осетию, то Крым, то Донецкий и Луганский регионы, то военные корабли соседа и так далее. Конечно, любой человек смертен, Путин в том числе. С какой скоростью он намерен производить захваты и сколько успеет захватить, сказать сложно. Сам Путин тоже не знает ответа на этот вопрос, разумеется.

– Понимаем, что гонка вооружения между США и РФ продолжается, чем это грозит миру?

– Гонка вооружений с точки зрения обывателя, к которым мы все относимся, это пустая трата денег на оборудование, которое никогда не будет использовано. Собственно, Советский Союз рухнул прежде всего потому, что не смог конкурировать со США, в том числе и в вопросе вооружений. Так что чем больше Россия тратит денег на программу вооружений, тем сильнее она подрубает сук, на котором сидит.

Поэтому Путин и прибегает к "гибридным" войнам. Они дают практический результат сегодня. Вторжение в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма и вторжение в Украину в 2014 году, вмешательство в европейские выборы в целом ряде стран, вмешательство в американские президентские выборы и так далее к гонке вооружений в буквальном смысле отношения не имели. Америка не препятствовала России в этой агрессии не потому, что проиграла бы военное столкновение с Россией, а потому, что не планировала доводить конфликт до военного столкновения между двумя мировыми державами.

Что должен вытворить Кремль, чтобы Америка начала военное противодействие России – еще один сложнейший психологический вопрос в политическом покере, затеянном Путиным. Важнейший компонент этой игры – блеф.

– В США готовятся ввести второй пакет санкций против РФ по делу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в британском городе Солсбери. Что вам известно о ходе расследования? Есть ли шансы довести дело до конца и собрать неопровержимые доказательства против российских спецслужб?

– Проблема в том, что доказательства все давно собраны, как собраны они были и в случае отравления моего соавтора по книге "ФСБ взрывает Россию" Александра Литвиненко. Ни у кого нет сомнений в том, что Скрипалей отравили российские спецслужбы по приказу Путина. Сам Путин при этом нагло и цинично всем нам смеется в лицо. Мировые лидеры – надо отдать им должное – продолжают с ним при этом встречаться, улыбаться ему и пожимать руку. И до тех пор, пока ему пожимают руку, сделать, поверьте мне, ничего с Путиным нельзя.

Самое главное, это не встречаться с ним, не улыбаться ему и не пожимать руку. Самое главное – сделать из него изгоя в цивилизованном мире. Это важнее любых санкций. Это дешевле любого военного противостояния. Это просто ничего не стоит. Потому что санкции, сколь бы серьезными они ни были, а они не серьезные на данный момент, лично Путина вообще не волнуют. Качество еды на его столе санкциями не определяется. А вот если с ним перестанут встречаться и руку ему пожимать не будут, поверьте мне, у него быстро аппетит пропадет и ему не до еды станет.