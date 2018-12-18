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Стало известно, как будет работать столичный транспорт в новогоднюю ночь

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  • 18.12.2018, 14:59
Иллюстрационное фото
Источник: tut.by

Наземный транспорт будет работать до пяти утра.

Метро в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра, наземный транспорт — до 5-ти, сообщает агентство «Минск-Новости».

Директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал, что на 26 автобусных маршрутах, 10 троллейбусных и 2 трамвайных транспорт будет ходить до 5 утра. Будет обеспечено транспортное обслуживание всех районов города и микрорайона Сокол.

Поезда в метро в новогоднюю ночь будут ходить следующим образом: с 20 до 24 часов — с интервалом 8−10 минут, с полуночи до 4 утра — с интервалом 6 минут. Большинство станций закроются в 4 часа, а «Немига», «Фрунзенская», «Купаловская» — в 4.15. В 5.30 подземка снова начнет работу.


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