Украина продлила на год ограничения в торговле с РФ 4 18.12.2018, 15:01

Это решение Кабмин страны принял без обсуждения.

Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 года включительно действие эмбарго на ряд товаров из Российской Федерации и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в начале 2016 года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.

Соответствующее решение Кабмин принял без обсуждения на заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

В проекте правительственного постановления, которым располагает агентство, указывается: данная мера продлена в связи с продолжением торговых ограничений с российской стороны.

Помимо этого, документ ужесточает формулировку условия отмены ответного эмбарго, заменив "после отмены запрета на ввоз на таможенную территорию РФ товаров сельскохозяйственного назначения…" на определение "после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины".

Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования.

Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года.