Падение 3 Telegram-канал «СерпомПо»

18.12.2018, 15:45

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В российском искривленном мире, где все, в том числе и дипломатия, опростилось, упало в значении, смешалось, все возможно.

Российский министр Лавров дал интервью.

«Комсомольской правде».

Не в первый раз.

Длинное. Нудное. Лживое.

Когда министр иностранных дел дает интервью таблоиду, то это странно. Дипломатия из другой области. Это параллельные прямые линии, они не должны пересекаться.

Но в российском искривленном мире, где все, в том числе и дипломатия, опростилось, упало в значении, смешалось, все возможно.

Это же относится и к словарю Лаврова.

«Русофобия», «пресловутый», «украинский режим, который имеет все черты нацистского и неонацистского», «нацисты», «мало не покажется», «западные кураторы».

Все это приемлемо для пропагандистских программ Норкина, Скабеевой, Соловьева, но с дипломатией это не сочетается.

Только не у Лаврова.

У него это отлично сочетается.

Поэтому российская дипломатия, которую он, как бы возглавляет (ее настоящий глава – Путин), и похожа на таблоид – на брифингах Захаровой или Рябкова, в официальных заявлениях, в выступлениях Небензи и Антонова.

При этом Лавров проникнут уверенностью, что мнение России в Украине хоть что-то значит и Россия хоть что-то там решает, может хоть что-то «требовать» от Украины.

Это все фантазии.

Лавров уверяет журналистов «Комсомольской правды»: «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю».

Давно воюет – с захвата Крыма.

Когда же конец начатой Россией войны? Кто ее может закончить?

Точно не такие, как Лавров.

Тот, кто говорит об Украине как Лавров, не воевать не может. Он свою «дипломатию» приравнял к штыку. И не понимает разницы.

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